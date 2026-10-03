Nam Trạch nâng cao chất lượng giáo dục

Trường tiểu học và THCS Lý Trạch được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường tiểu học Lý Trạch và Trường THCS Lý Trạch. Hiện trường có 27 lớp với 999 học sinh; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên gồm 49 người, trong đó thiếu 7 giáo viên đứng lớp so với quy định.

Những năm học gần đây, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường đang có những chuyển biến, khởi sắc. Năm học 2025-2026, học sinh khá, giỏi của trường đạt tỉ lệ khá cao. Nhiều học sinh đoạt giải cao trong các kì thi học sinh giỏi, năng khiếu cấp tỉnh. Đặc biệt, trường dẫn đầu chất lượng thi tuyển sinh lớp 10 trong khối giáo dục toàn xã.

Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Lý Trạch Trần Quang Thanh cho biết, sau khi sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy, nhà trường tập trung nâng cao chất lượng dạy học, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đề ra. Các giải pháp được nhà trường chú trọng thực hiện, như: Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 và GDPT cấp tiểu học; nâng cao hiệu quả các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; bảo đảm hoàn thành chương trình theo khung kế hoạch thời gian năm học 2026-2027.

Trường tiểu học và THCS Lý Trạch tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học - Ảnh: C.N

Nhà trường tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Công tác chuyển đổi số trong dạy học, quản lý được đẩy mạnh. Quản lý giáo dục theo hướng giao quyền tự chủ nhằm phát huy tính chủ động, linh hoạt của nhà trường, tổ chuyên môn, giáo viên trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục; bảo đảm tính dân chủ, công khai, thống nhất giữa các tổ chức trong nhà trường, giữa nhà trường với phụ huynh, các cơ quan, tổ chức có liên quan. Trường cũng tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất, phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng hợp lý đội ngũ, cơ sở vật chất, UBND xã Nam Trạch đã tập trung chỉ đạo xây dựng và hoàn thành đề án sắp xếp mạng lưới trường học trên địa bàn. Theo đó, từ 14 trường học công lập trong năm học 2025-2026, mạng lưới trường học được sắp xếp, tổ chức lại còn 6 trường, gồm 2 trường mầm non, 4 trường liên cấp tiểu học và THCS.

Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội xã Nam Trạch Nguyễn Minh Ngọc cho biết, các đơn vị trường học sau sắp xếp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/8/2026, bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học mới. Việc sắp xếp được thực hiện theo hướng bảo đảm tính kế thừa, ổn định hoạt động giáo dục, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; đồng thời tạo điều kiện tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên 6 đơn vị trường học sau sắp xếp đi vào hoạt động ổn định. Nhiệm vụ trước hết là nhanh chóng kiện toàn tổ chức, thống nhất phương thức quản trị và bảo đảm hoạt động giáo dục được vận hành thông suốt, an toàn, nền nếp và hiệu quả tại trường chính, phân hiệu và các điểm trường.

Ngành giáo dục xã Nam Trạch đề ra 8 chỉ tiêu chủ yếu cho năm học 2026-2027; trong đó, quan tâm chất lượng đại trà, chú trọng đầu tư đúng mức chất lượng mũi nhọn. Các trường học tiếp tục giữ vững, phát huy thành tích học sinh giỏi cấp tỉnh; phấn đấu đạt 50% số học sinh dự thi đạt giải cấp tỉnh đối với các môn văn hóa.

Ngành tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và quản trị bằng dữ liệu, 100% trường chính, phân hiệu và cơ sở giáo dục thực hiện quản lý, cập nhật hồ sơ, dữ liệu trên nền tảng số theo quy định; giữ vững chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và bảo đảm an toàn trường học; phấn đấu xây dựng từ 1-2 trường đạt chuẩn quốc gia…

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, thực hiện chủ đề năm học “Đổi mới tư duy-Chuyển biến mạnh mẽ-Kết quả thực chất”, xã Nam Trạch lấy chất lượng giáo dục và sự tiến bộ của người học làm thước đo chủ yếu; nâng cao chất lượng từng giờ dạy, từng lớp học và từng cơ sở giáo dục; thu hẹp chênh lệch về điều kiện và chất lượng giữa trường chính với phân hiệu, giữa các đơn vị và giữa các nhóm học sinh.

Đồng thời, tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đẩy mạnh chuyển đổi số, quản trị bằng dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo phù hợp, có trách nhiệm; đầu tư, quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất; bảo đảm an toàn trường học và thực hiện lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia…