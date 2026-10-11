Nam Trà My: Xuất hiện 1 điểm sạt lở chia cắt đường vào khu dân cư

Sạt lở trên tuyến đường bê tông dẫn vào khu dân cư Tu Hon, xã Nam Trà My. Ảnh: Xã Nam Trà My.

Cụ thể, ngày 11/10, trên tuyến đường bê tông liên xã nối quốc lộ 40B vào khu dân cư Tu Hon (thôn Tak Tố, xã Nam Trà My) đã xảy ra sạt lở. Đất đá cùng cây cối tràn xuống, chắn gần hết mặt đường, gây cản trở lớn đến việc đi lại của người dân.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi qua và hạn chế di chuyển đến khu vực sạt lở để bảo đảm an toàn. Người dân cần chủ động lựa chọn lộ trình thay thế, đồng thời chờ thông báo của cơ quan chức năng trước khi lưu thông trở lại.

Hiện chính quyền địa phương đã khẩn trương kiểm tra hiện trường, đánh giá nguy cơ sạt lở tiếp diễn, tổ chức cảnh báo và bố trí lực lượng ứng trực tại khu vực nguy hiểm.