Nam Trà My đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm năm 2026

Người dân hỗ trợ gia đình chị Hồ Thị Huệ vận chuyển vật liệu xây dựng nhà mới. Ảnh: TRUNG LÊ

Những ngày này, tại các thôn thuộc xã Nam Trà My, các hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm đang khẩn trương tập kết vật liệu, huy động nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công. Dù thời tiết không thuận lợi, các gia đình vẫn tranh thủ thời gian, nỗ lực sớm hoàn thiện nhà ở nhằm bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Tại thôn Trà Don, gia đình ông Hồ Văn Quang đang xây dựng nhà mới từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước. Trong quá trình thi công, bà con lối xóm giúp vận chuyển vật liệu, đóng góp ngày công, góp phần giảm bớt khó khăn cho gia đình.

Ở thôn Nước Xa, gia đình chị Hồ Thị Huệ cũng đang gấp rút hoàn thiện ngôi nhà mới. Do đường vào khu vực xây dựng cách trở, xe không thể vận chuyển vật liệu đến tận nơi nên gia đình phải nhờ người dân hỗ trợ.

“Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở, gia đình tôi rất vui mừng vì có điều kiện làm nhà kiên cố. Đường đi khó khăn, xe không thể chở vật liệu đến tận nơi nên gia đình nhờ người dân giúp sức. Gia đình sẽ cố gắng hoàn thiện ngôi nhà để sớm ổn định cuộc sống”, chị Huệ chia sẻ.

Theo rà soát, năm 2026, xã Nam Trà My có 5 hộ đủ điều kiện được hỗ trợ xóa nhà tạm, mỗi hộ 100 triệu đồng từ ngân sách nhà nước. Bên cạnh nguồn kinh phí này, các gia đình chủ động đối ứng thêm tùy khả năng, đồng thời huy động sự giúp đỡ của người thân và cộng đồng để hoàn thiện công trình.

Cùng với sự hỗ trợ của cộng đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Trà My phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và các thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chủ động huy động nguồn lực, sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích.

Công tác kiểm tra, giám sát được đặc biệt chú trọng nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng nhà ở.

Ngôi nhà của gia đình chị Hồ Thị Huệ đang được khẩn trương hoàn thiện, phấn đấu sớm đưa vào sử dụng trước mùa mưa. Ảnh: TRUNG LÊ

Ông Nguyễn Văn Quận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Trà My cho biết, Mặt trận xã tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi sát tiến độ triển khai, vận động các hộ được hỗ trợ huy động thêm nguồn lực phù hợp và phát huy sự chung tay của cộng đồng.

“Chúng tôi chú trọng tuyên truyền, vận động để các hộ sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích, chủ động đối ứng kinh phí và hoàn thiện nhà ở bảo đảm chất lượng. Cùng với đó, Mặt trận xã tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, góp phần bảo đảm chính sách được triển khai đúng đối tượng, công khai, minh bạch”, ông Quận cho biết.