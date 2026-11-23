Hoạt động nhằm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 12/3/2026 và Nghị quyết số 33-NQ/TU ngày 8/11/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chủ trương đầu tư và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Hiện nay, xã Mường Phăng đang triển khai 5 dự án quan trọng. Đối với dự án thành phần 1 đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1), công tác đo đạc, quy chủ tại 2 điểm tái định cư đã hoàn thành, 100% hộ dân đã bàn giao mặt bằng. Trên tuyến chính, đã hoàn thành đo đạc, quy chủ với diện tích 222,69ha, liên quan đến 431 hộ gia đình, tổ chức.

Ông Trần Quý Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Dự án Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng 29,95ha của 195/195 hộ. Dự án Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên cơ bản hoàn thành bồi thường, chi trả và bàn giao mặt bằng 25,94ha của 39/39 hộ. Đối với dự án Nhà máy điện mặt trời trên hồ Pá Khoang tích hợp pin lưu trữ, đã thu hồi 0,47ha đất do 3 hộ tự nguyện trả lại để thực hiện hạng mục công trình. Dự án Tổ hợp nhà ở, du lịch nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ khu vực xã Mường Phăng đang được rà soát, đề xuất vị trí mới.

Lãnh đạo xã Mường Phăng trao đổi tại buổi làm việc.

Đại biểu trao đổi về tiến độ bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư; những khó khăn, vướng mắc và các vấn đề liên quan đến quyền lợi, đời sống, sinh kế của người dân bị ảnh hưởng.

Hội Nông dân tỉnh tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị và khó khăn, vướng mắc của địa phương để báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện chủ trương, chính sách về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và đẩy nhanh tiến độ các dự án.