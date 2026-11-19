Ngày 19-11, đoàn công tác của Cục Cán bộ (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phương - Phó Cục trưởng Cục Cán bộ làm Trưởng đoàn đến làm việc, nắm tình hình xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài năm 2027 tại Học viện Hải quân. Dự, làm việc với đoàn có Đại tá Lê Văn Hưởng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan - Chính ủy Học viện Hải quân.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phương phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Học viện Hải quân đã báo cáo với đoàn công tác về kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Theo đó, năm 2026, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng chủ trương, định hướng, các chỉ tiêu đề nghị được thực hiện đúng theo kế hoạch. Cấp ủy, chỉ huy cơ quan, khoa, đơn vị quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các quy định, thông tư, hướng dẫn của các cấp bám sát với công tác quy hoạch cán bộ và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Học viện Hải quân nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Công tác tuyển chọn, thẩm định, xét đề nghị cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm đúng nguyên tắc, đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục theo quy định. Việc xét chọn cán bộ được gắn với quy hoạch, nhu cầu xây dựng đội ngũ, yêu cầu nhiệm vụ và định hướng bố trí, sử dụng cán bộ sau đào tạo. Đội ngũ cán bộ được lựa chọn đi đào tạo nước ngoài có chất lượng tốt; ý thức trách nhiệm, tinh thần cầu thị, có ý chí phấn phấn và khả năng thích ứng với môi trường học tập, công tác quốc tế, chấp hành nghiêm pháp luật của nước sở tại.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn trao đổi, thảo luận, nhấn mạnh, làm rõ một số nội dung nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài trong thời gian tiếp theo.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phương ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc trong công tác chuẩn bị cũng như chất lượng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2027 của học viện. Cùng đó, đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2027; rà soát đề nghị cử cán bộ đi đào tạo nước ngoài, đi thực tế các đơn vị để bồi dưỡng nguồn, chuẩn hóa các chức danh giảng viên, kiện toàn, điều chỉnh đội ngũ cán bộ, giảng viên phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện...