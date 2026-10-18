Nam TikToker gây phẫn nộ vì đu xà trong chùa cổ, cảnh sát vào cuộc điều tra

Một nam TikToker chuyên về thể hình tại Trung Quốc đang hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi đăng tải video đu người, thực hiện động tác hít xà trên thanh gỗ của ngôi chùa cổ hơn 1.500 năm tuổi khiến cảnh sát phải vào cuộc điều tra.

Hành động gây phẫn nộ của nam TikToker

Theo đó, nam TikToker thể hình có biệt danh "Đông Đông Tiểu Ma Vương" mới đây gây tranh cãi khi đăng tải đoạn video thực hiện động tác hít xà tại chùa Huyền Không, một di tích lịch sử nổi tiếng ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.

Trong video, nam TikToker dùng hai tay bám vào thanh xà gỗ trong chùa, sau đó liên tục thực hiện 5 lần hít xà như đang tập luyện trong phòng gym. Đáng chú ý, sau khi hoàn thành, anh còn phủi tay và đùa rằng: "Trên đó có bụi".

Hành động này nhanh chóng khiến dân mạng phẫn nộ. Họ chỉ trích nam TikToker thiếu ý thức bảo vệ di sản văn hóa, bất chấp nguy cơ làm hư hại công trình cổ chỉ để thu hút lượt xem.

Hành động đu xà của nam TikToker gây phẫn nộ.

Theo thông báo từ Trung tâm Quản lý Khu danh thắng núi Hằng Sơn, sự việc thực tế xảy ra vào tháng 9 tại hành lang phía trước điện Đại Hùng Bảo Điện thuộc chùa Huyền Không. Tuy nhiên, đến gần đây, nam TikToker mới đăng tải đoạn video lên MXH, khiến vụ việc thu hút sự chú ý.

Cơ quan chức năng vào cuộc

Sau khi tiếp nhận thông tin, ban quản lý khu danh thắng đã mời các chuyên gia về kiến trúc cổ và bảo tồn di sản đến kiểm tra hiện trạng công trình.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy chưa phát hiện dấu hiệu hư hại vật lý trực tiếp, rõ rệt trên các cấu kiện của di tích.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo chùa Huyền Không được xây dựng bằng hệ thống kết cấu gỗ và kỹ thuật truyền thống. Việc tùy tiện đu bám, kéo hoặc tác động lực lên các thanh xà có thể làm thay đổi sự cân bằng chịu lực, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến độ an toàn của toàn bộ công trình.

Cơ quan chức năng nhận định hành vi cố ý đu người trên bộ phận chịu lực của di tích được bảo vệ cấp quốc gia là không phù hợp, đồng thời có thể tạo ra tiền lệ xấu cho những du khách khác.

Vì vậy, cơ quan công an đã chính thức thụ lý vụ việc để điều tra và xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

Được biết, chùa Huyền Không toạ lạc tại thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Công trình được xây dựng từ thời Bắc Ngụy, trải qua nhiều lần trùng tu và có lịch sử hơn 1.500 năm. Năm 1982, chùa được công nhận là di tích văn hóa trọng điểm cấp quốc gia của Trung Quốc. Đây cũng là công trình kiến trúc đặc biệt, kết hợp những yếu tố văn hóa của Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo.

Mặc dù chưa có bằng chứng cho thấy hành động của nam TikToker trực tiếp làm hư hại di tích, vụ việc vẫn làm dấy lên tranh luận về ý thức bảo tồn di sản và việc bất chấp các giới hạn để sản xuất nội dung trên MXH.

Hiện hình thức xử lý đối với nam TikToker vẫn chưa được công bố và sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra của cơ quan chức năng.