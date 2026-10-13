Năm tiểu ban khoa học và công nghệ ASEAN họp phiên đầu tiên theo cơ cấu mới

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại COSTI-90. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Chuỗi hội nghị diễn ra từ ngày 13 đến 15/10 tại Furama Resort Đà Nẵng, với khoảng 250 đại biểu, gồm đại diện các nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, các đối tác và tổ chức quốc tế.

COSTI là cơ chế hợp tác cấp quan chức cao cấp của ASEAN trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, có chức năng hỗ trợ Hội nghị Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN (AMMSTI) triển khai các định hướng hợp tác khu vực.

Cuộc họp lần thứ 1 Tiểu ban Công nghệ vật liệu và năng lượng (SC-MET-1). (Ảnh: Ban tổ chức)

Gắn hoạt động chuyên môn với các ưu tiên phát triển của khu vực

Đây là kỳ họp đầu tiên của các tiểu ban sau khi cơ cấu chuyên môn của COSTI được kiện toàn, tinh gọn từ 9 xuống còn 5 tiểu ban, gồm: Hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (SC-STIE); Công nghệ chuyên sâu và mới nổi (SC-DET); Công nghệ sinh học và Khoa học thực phẩm (SC-BFS); Công nghệ vật liệu và năng lượng (SC-MET); Khoa học Trái đất, Đại dương và Vũ trụ (SC-EOSS).

Cuộc họp lần thứ 1 Tiểu ban Hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (SC-STIE-1). (Ảnh: Ban tổ chức)

Việc tái cấu trúc nhằm tinh gọn bộ máy và gắn hoạt động chuyên môn với Kế hoạch hành động ASEAN về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2035 (APASTI 2026-2035).

Theo định hướng này, mỗi tiểu ban xác định các lĩnh vực ưu tiên, xây dựng kế hoạch hằng năm có mục tiêu và chỉ số đánh giá cụ thể, đồng thời chỉ đạo các trung tâm, mạng lưới trực thuộc và định kỳ báo cáo COSTI.

Cuộc họp lần thứ 1 Tiểu ban Công nghệ chuyên sâu và công nghệ mới nổi (SC-DET-1). (Ảnh: Ban tổ chức)

Tại các phiên họp, Ban Thư ký ASEAN thông tin về kết quả các hội nghị cấp cao liên quan, tình hình Quỹ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN (ASTIF) và Điều khoản tham chiếu về thành lập các cơ quan trực thuộc COSTI.

Các tiểu ban rà soát tiến độ các dự án, sáng kiến đang triển khai và đã hoàn thành, cho ý kiến về các đề xuất hợp tác mới, đồng thời nghe báo cáo của các trung tâm, mạng lưới chuyên môn khu vực.

Nội dung thảo luận bao quát nhiều lĩnh vực trọng tâm: Phát triển nhân lực và hạ tầng nghiên cứu, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, bán dẫn, công nghệ sinh học, an ninh lương thực, năng lượng sạch, vật liệu mới, khí tượng, đại dương và công nghệ vũ trụ.

Cuộc họp lần thứ 1 Tiểu ban Công nghệ sinh học và Khoa học thực phẩm (SC-BFS-1). (Ảnh: Ban tổ chức)

Các đại biểu cũng cập nhật hợp tác với các đối tác và tổ chức quốc tế, gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Liên minh châu Âu (EU), Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Tổ chức Khí tượng Thế giới.

Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Tiểu ban Khoa học Trái đất, Đại dương và Vũ trụ

Trong cơ cấu mới, Việt Nam hiện đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Tiểu ban Khoa học Trái đất, Đại dương và Vũ trụ (SC-EOSS). Đoàn Việt Nam tham gia các phiên họp, chia sẻ kết quả hoạt động của một số mạng lưới và chương trình do Việt Nam điều phối hoặc đồng chủ trì, đóng góp vào các nội dung hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ASEAN.

Cuộc họp lần thứ 1 Tiểu ban Khoa học Trái đất, Đại dương và Vũ trụ (SC-EOSS-1). (Ảnh: Ban tổ chức)

Kết thúc ngày họp, các tiểu ban thông qua báo cáo và chuẩn bị báo cáo của Chủ tịch tiểu ban trình COSTI-90. Kết quả các phiên họp là cơ sở để COSTI tiếp tục xác định các ưu tiên hợp tác, phát huy nguồn lực và thế mạnh của các nước thành viên, thúc đẩy triển khai các sáng kiến trong giai đoạn 2026-2035.

Theo chương trình, sáng 14/10 sẽ diễn ra Cuộc họp lần thứ 21 của Hội đồng tư vấn cho COSTI (BAC-21). Phiên toàn thể COSTI-90 bắt đầu vào chiều cùng ngày và tiếp tục trong ngày 15/10. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân dự kiến tham dự, phát biểu chào mừng hội nghị vào chiều 14/10.

Tại phiên toàn thể, các đại biểu dự kiến rà soát tiến độ thực hiện các kết luận của AMMSTI và triển khai APASTI 2026-2035; xem xét các sáng kiến, nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên hợp tác mới; cập nhật hợp tác với các đối tác đối thoại và tổ chức quốc tế. Trên cơ sở báo cáo của các tiểu ban và Hội đồng tư vấn, COSTI sẽ thảo luận, thống nhất định hướng và các hoạt động triển khai trong thời gian tới.