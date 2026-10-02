Nam Thư về quê làm đủ nghề, cuộc sống khác hẳn

Mới đây, Nam Thư chia sẻ video ghi lại một trải nghiệm trong Nghề Của Mẹ kèm dòng trạng thái: “Róc cây mía, chặt cây mía. Bộ kĩ năng này hồi nhỏ oki lắm, lâu không xài giờ yếu nghề liền”. Hình ảnh nữ diễn viên trực tiếp chặt, róc mía nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi khác xa vẻ chỉn chu quen thuộc khi cô xuất hiện trên sân khấu hay các sự kiện giải trí.

Đây không phải lần đầu Nam Thư khiến khán giả bất ngờ với hình ảnh đời thường trong thời gian gần đây. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên dành thêm thời gian trở về quê, làm những công việc gắn với cuộc sống của người lao động. Hành trình này được ghi lại trong Nghề Của Mẹ, dự án mà Nam Thư vừa tham gia trải nghiệm, vừa góp phần sản xuất nội dung.

Nam Thư chia sẻ video ghi lại một trải nghiệm trong Nghề Của Mẹ.

Ở những tập đầu, Nam Thư thử sức với công việc bán tạp hóa. Không còn kịch bản hay những cảnh diễn được chuẩn bị trước, cô trực tiếp đứng sau quầy hàng, phục vụ khách, tính tiền, róc mía và ép nước mía. Những thao tác tưởng như đơn giản lại khiến nữ diễn viên không ít lần lúng túng, đặc biệt khi phải tự tính toán tiền bạc và xử lý công việc liên tục.

Từ một người quen với việc đứng trước máy quay, Nam Thư bước vào một môi trường hoàn toàn khác. Cô phải tự làm, tự xử lý những tình huống phát sinh và quan trọng nhất là trực tiếp cảm nhận giá trị của từng đồng tiền kiếm được từ sức lao động.

Đến tập 3, hành trình trong Nghề Của Mẹ tiếp tục đưa Nam Thư đến với công việc bán trái cây. Nữ diễn viên cùng mẹ hái trái cây tại nhà, chất hàng lên xe rồi đi bán. Thế nhưng công việc không diễn ra thuận lợi như cô tưởng. Có lúc hàng không bán được, nhiều lần bị từ chối khiến nữ diễn viên rơi vào cảm giác bất lực và bật khóc.

Sau trải nghiệm này, Nam Thư chia sẻ: “Có ngã thì mới biết đứng dậy, ngã rồi thì mẹ con mình cùng đứng dậy”. Câu nói phần nào cho thấy ý nghĩa phía sau hành trình về quê của nữ diễn viên. Nghề Của Mẹ không chỉ là một dự án giải trí mà còn giúp cô trực tiếp trải nghiệm những công việc vốn quen thuộc với mẹ và nhiều người lao động.

Hình ảnh Nam Thư hiện tại vì thế có nhiều khác biệt so với thời điểm cô thường xuyên xuất hiện trên sân khấu. Nữ diễn viên trưởng thành từ sân khấu kịch, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM năm 2007 và được khán giả biết đến rộng rãi hơn sau vị trí Á quân một chương trình giải trí năm 2015. Từ đây, cô được gắn với danh xưng “kiều nữ làng hài”, trước khi mở rộng hoạt động sang truyền hình, điện ảnh và sản xuất web-drama.

Diễn viên Nam Thư.

Ở lĩnh vực phim ảnh, Nam Thư từng góp mặt trong nhiều tác phẩm như Lật Mặt, Taxi, Em Tên Gì?, Chạy Đi Rồi Tính, Chí Phèo Ngoại Truyện, Khi Ta Hai Lăm và Quỷ Cẩu. Trong đó, Lật Mặt đạt khoảng 70 tỷ đồng, Taxi, Em Tên Gì? thu khoảng 30 tỷ đồng, còn Quỷ Cẩu vượt mốc 108 tỷ đồng tại phòng vé. Đây đều là doanh thu của toàn bộ tác phẩm, không phải thu nhập cá nhân của nữ diễn viên.

Đặc biệt, Quỷ Cẩu là một dấu mốc đáng chú ý khi Nam Thư thử sức với hình ảnh khác biệt. Cô vào vai Liễu, một người phụ nữ có tính cách phức tạp, mang màu sắc gai góc và liên quan đến những yếu tố tâm linh. Thành công hơn 100 tỷ đồng của bộ phim giúp hành trình điện ảnh của Nam Thư có thêm một cột mốc đáng nhớ.

Sau Quỷ Cẩu ra mắt cuối năm 2023, Nam Thư chưa có thêm phim điện ảnh mới. Khoảng lặng gần ba năm trên màn ảnh rộng diễn ra trong bối cảnh điện ảnh Việt liên tục có nhiều dự án mới. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa nữ diễn viên dừng hoạt động nghệ thuật khi cô vẫn tham gia sản xuất nội dung và xuất hiện trong những dự án mang màu sắc đời thường như Nghề Của Mẹ.

Từ một nghệ sĩ quen với ánh đèn sân khấu, Nam Thư đang cho khán giả thấy một lát cắt khác của cuộc sống khi trực tiếp làm những công việc tưởng chừng rất bình thường. Những trải nghiệm trong Nghề Của Mẹ cũng trở thành một dấu mốc mới trong hành trình của nữ diễn viên sau khoảng thời gian ít xuất hiện trên màn ảnh rộng.