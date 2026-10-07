Nam Thư vắng mặt trong đám cưới Hoài Lâm

Ngày 6/10, đám cưới Hoài Lâm và Ngọc Trinh diễn ra tại Vĩnh Long, quy tụ người thân cùng một số bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của nam ca sĩ. Hôn lễ nhận được sự quan tâm bởi đây là dấu mốc đặc biệt trong cuộc sống của Hoài Lâm sau thời gian dài có nhiều thay đổi về công việc và đời tư.

Trong ngày vui, Hoài Lâm và Ngọc Trinh đón khoảng 200 khách mời gồm người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Đáng chú ý, Đàm Vĩnh Hưng đã về Vĩnh Long dự hôn lễ, góp vui bằng nhiều ca khúc và có màn song ca cùng Hoài Lâm. Đáng chú ý, Nam Thư lại không được ghi nhận có mặt dù trước đó nữ diễn viên từng xác nhận mình là khách mời của đám cưới.

Hoài Lâm và Ngọc Trinh đón khoảng 200 khách mời.

Sự vắng mặt của Nam Thư càng khiến khán giả chú ý bởi cô và Hoài Lâm từng có cuộc gặp gỡ khá thân tình vào dịp Giỗ Tổ sân khấu tháng 9/2026. Khi đó, Hoài Lâm đưa bà xã Ngọc Trinh đến nhà thờ Tổ nghiệp của NSƯT Hoài Linh để ra mắt các đồng nghiệp. Tại đây, Nam Thư có cuộc trò chuyện vui vẻ với vợ chồng Hoài Lâm.

Đáng nói, Nam Thư từng trực tiếp hỏi Hoài Lâm về chuyện thiệp cưới. Nữ diễn viên tiết lộ cô khá bất ngờ khi nhận được tin nhắn mời cưới từ nam ca sĩ nhưng không dám tin ngay mà phải xác minh lại. Nguyên nhân đến từ cách xưng hô trong lời mời.

Theo chia sẻ của Nam Thư, bình thường cô và Hoài Lâm gọi nhau theo kiểu “cô - con”. Tuy nhiên, lần này nam ca sĩ lại nhắn “chị Nam Thư”, khiến nữ diễn viên nghi ngờ liệu mình có đang nhận phải tin nhắn giả mạo hay không.

Nam Thư gặp gỡ vợ chồng Hoài Lâm vào dịp Giỗ Tổ sân khấu tháng 9/2026.

Không chỉ khác cách xưng hô, Hoài Lâm còn sử dụng một tài khoản mạng xã hội khác để gửi lời mời. Vì vậy, Nam Thư càng dè dặt khi phản hồi, thậm chí nghĩ mình có thể đang gặp trường hợp giả mạo hoặc lừa đảo. Sau khi gặp trực tiếp Hoài Lâm và xác nhận lời mời từ chính chủ, những hiểu lầm mới được hóa giải.

Từng xác nhận là khách mời nhưng Nam Thư không xuất hiện trong đám cưới Hoài Lâm ngày 6/10. Gần nhất, nữ diễn viên vẫn cập nhật hình ảnh đời sống cá nhân trên mạng xã hội với dòng trạng thái: “Đây là Thư trước buổi tiệc!”. Bài đăng không đề cập đến đám cưới Hoài Lâm.

Nam Thư cập nhật hình ảnh đời sống cá nhân.

Việc Nam Thư vắng mặt trong hôn lễ vì lý do gì hiện chưa được nữ diễn viên lên tiếng. Do đó, những suy đoán xoay quanh sự vắng mặt của cô chưa có cơ sở để khẳng định.

Về sự nghiệp, Nam Thư là diễn viên quen thuộc với khán giả qua nhiều dự án phim điện ảnh, truyền hình và web drama. Nữ diễn viên từng tham gia các phim như Chạy đi rồi tính, Thập Tứ Cô Nương, Nam Phi liên hoàn kế, Ai là thủ phạm và một số dự án hài, web drama. Bên cạnh diễn xuất, Nam Thư còn hoạt động ở lĩnh vực sản xuất và thường xuyên xuất hiện trong các chương trình giải trí.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Hoài Lâm cũng từng góp mặt trong một số dự án phim ảnh, trong đó có Thiên Đường Máu. Thời gian qua, tên tuổi nam diễn viên tiếp tục được khán giả chú ý khi đời sống và các hoạt động nghệ thuật có nhiều thay đổi.