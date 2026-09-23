Nam Thư thân thiết bên Hoài Linh và Hoài Lâm

Nam Thư vừa chia sẻ loạt hình ảnh trong ngày thứ hai của dịp Giỗ Tổ sân khấu tại đền thờ Tổ của NSƯT Hoài Linh. Nữ diễn viên viết: “Giỗ Tổ ngày 2 cùng Thư. Một ngày thật vui và hạnh phúc của Thư khi được gặp rất nhiều anh chị em nghệ sĩ”. Trong loạt ảnh, Nam Thư vui vẻ hội ngộ NSƯT Hoài Linh, vợ chồng Hoài Lâm cùng nhiều đồng nghiệp.

Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi đây là dịp hiếm hoi nhiều gương mặt quen thuộc của làng giải trí cùng xuất hiện tại một địa điểm. Với Nam Thư, cuộc gặp gỡ cũng cho thấy mối liên hệ lâu năm của cô với những nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau trong nghề.

Nam Thư và NSƯT Hoài Linh có mối quan hệ đàn anh - đàn em trong nghề. Cả hai từng có nhiều dịp làm việc, gặp gỡ và xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động nghệ thuật. Nam Thư cũng từng đến đền thờ Tổ do Hoài Linh xây dựng, tham gia các hoạt động hướng về Tổ nghiệp cùng nhiều đồng nghiệp.

Nam Thư và NSƯT Hoài Linh.

Nam Thư hội ngộ cùng vợ chồng Hoài Lâm trong ngày giỗ tổ.

Trong khi đó, Hoài Lâm có mối quan hệ đặc biệt với NSƯT Hoài Linh khi được nam nghệ sĩ nhận làm con nuôi và từng nâng đỡ trong những năm đầu hoạt động nghệ thuật. Mối quan hệ cha nuôi - con nuôi của hai người nhiều lần nhận được sự quan tâm từ khán giả. Tại dịp Giỗ Tổ năm nay, Hoài Lâm cũng xuất hiện tại đền thờ Tổ, đưa Ngọc Trinh - vợ sắp cưới đến gặp ba nuôi.

Sự xuất hiện của Nam Thư bên cạnh NSƯT Hoài Linh và Hoài Lâm vì thế thu hút chú ý. Đặc biệt, những hình ảnh mới được nữ diễn viên chia sẻ cho thấy không khí hội ngộ khá gần gũi giữa các nghệ sĩ trong dịp quan trọng của giới sân khấu.

Năm nay, đền thờ Tổ Nghiệp - Tâm Linh Việt của NSƯT Hoài Linh tiếp tục là địa điểm quy tụ đông nghệ sĩ. Công trình tọa lạc trên khu đất khoảng 7.000 m² tại phường Long Phước, TP.HCM, được xây dựng với kinh phí khoảng 100 tỷ đồng. Trong những ngày Giỗ Tổ, nơi đây được trang hoàng và mở cửa để nghệ sĩ đến dâng hương, thực hiện các nghi lễ và gặp gỡ đồng nghiệp.

Ngày Giỗ Tổ sân khấu năm nay diễn ra vào 22/9, tức ngày 12/8 âm lịch. Từ trước ngày chính lễ, nhiều nghệ sĩ đã lần lượt tìm về đền thờ Tổ của NSƯT Hoài Linh để chuẩn bị và dâng hương.

NSƯT Hoài Linh cũng trực tiếp chủ trì nhiều hoạt động tại đền thờ, tiếp đón đồng nghiệp và người thân quen trong nghề. Nam nghệ sĩ túc trực tại đây trong những ngày diễn ra lễ Giỗ Tổ.

Với Hoài Lâm, lần trở về đền thờ Tổ năm nay càng gây chú ý khi anh xuất hiện cùng Ngọc Trinh và hội ngộ cùng NSƯT Hoài Linh. Hai cha con nuôi cùng giao lưu, song ca và trò chuyện trong không khí thân tình. Hình ảnh này tiếp tục thu hút sự quan tâm sau một thời gian hai nghệ sĩ không thường xuyên xuất hiện cùng nhau trước công chúng.

NSƯT Hoài Linh và Hoài Lâm song ca.

Trong hành trình nghệ thuật, Nam Thư cũng có nhiều dấu mốc đáng chú ý. Cô được đào tạo tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, hoạt động lâu năm ở sân khấu trước khi mở rộng sang truyền hình, điện ảnh và web-drama. Năm 2015, Nam Thư tham gia Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ và giành vị trí Á quân, từ đó được đông đảo khán giả biết đến hơn.

Ở điện ảnh, Nam Thư từng góp mặt trong Lật Mặt, Taxi, Em Tên Gì?, Khi Ta Hai Lăm và Quỷ Cẩu. Trong đó, Lật Mặt đạt khoảng 70 tỷ đồng, Taxi, Em Tên Gì? khoảng 30 tỷ đồng, Khi Ta Hai Lăm khoảng 3 tỷ đồng và Quỷ Cẩu đạt khoảng 109 tỷ đồng. Đây là doanh thu của toàn bộ bộ phim, không phải thu nhập cá nhân của Nam Thư.

Đáng chú ý, Quỷ Cẩu là dấu mốc phòng vé nổi bật trong hành trình điện ảnh của Nam Thư khi tác phẩm vượt mốc 100 tỷ đồng. Bên cạnh màn ảnh rộng, nữ diễn viên còn từng đầu tư và tham gia các dự án web-drama như Thập Tứ Cô Nương, qua đó thể hiện hướng hoạt động đa dạng trong lĩnh vực giải trí.

Hiện tại, Nam Thư vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và xuất hiện trong nhiều dự án mới. Cuộc hội ngộ cùng NSƯT Hoài Linh và Hoài Lâm tại đền thờ Tổ tiếp tục là hình ảnh đáng chú ý của nữ diễn viên trong dịp Giỗ Tổ sân khấu năm nay.