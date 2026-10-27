Nam Thư chính thức nói lời chia tay

Mới đây, Nam Thư chia sẻ thông tin kết thúc hành trình Nghề Của Mẹ, kèm dòng trạng thái khiến nhiều người chú ý. Nữ diễn viên viết: “Một đêm bán cháo gà ‘nhộn ơi là nhộn’ và cái kết mệt sụp nguồn trong tập cuối.

Chưa bao giờ Thư nghĩ một gánh cháo đêm lại đông khách đến thế! Vừa quay cuồng chặt gà, bóc cháo, vừa lo phục vụ khách. Thư vừa xin lỗi vì nêm nếm lóng ngóng, vừa thấy thương Mẹ đến thắt lòng. Đằng sau mỗi bát cháo nóng hổi dâng đời là biết bao giọt mồ hôi lặng thầm rơi trong đêm.

Hành trình ‘Nghề Của Mẹ’ chính thức khép lại, nhưng tình yêu thương và sự biết ơn dành cho Mẹ sẽ còn mãi”.

Nam Thư chia sẻ thông tin kết thúc hành trình Nghề Của Mẹ.

Trong tập cuối, Nam Thư trải nghiệm công việc bán cháo gà vào ban đêm. Lượng khách đông khiến cô liên tục tay chân, từ chuẩn bị món ăn đến phục vụ người mua. Những thao tác tưởng chừng quen thuộc với người làm nghề lâu năm lại trở thành thử thách đối với nữ diễn viên. Qua đó, Nam Thư hiểu thêm phần nào áp lực mà mẹ phải đối mặt để kiếm sống mỗi ngày.

Điều khiến Nam Thư xúc động không chỉ là sự mệt mỏi sau một đêm làm việc mà còn là những suy nghĩ về mẹ. Khi tự mình trải nghiệm các công việc mưu sinh, cô nhận ra đằng sau những điều bình dị trong cuộc sống là nhiều giờ lao động vất vả mà đôi khi người thân chưa thể thấu hiểu hết.

Trước đó, trong Nghề Của Mẹ, Nam Thư từng trở về quê trải nghiệm công việc bán tạp hóa, róc mía, ép nước mía và mang trái cây đi bán. Ở một tập, nữ diễn viên cùng mẹ hái trái cây rồi mang ra ngoài tìm khách. Việc buôn bán không thuận lợi khiến cô có lúc bật khóc vì bất lực. Những trải nghiệm này giúp hành trình của Nam Thư không đơn thuần là một hành trình giải trí mà còn là dịp để cô nhìn lại sự hy sinh của mẹ.

Nam Thư từng trở về quê trải nghiệm công việc bán tạp hóa.

Ở tập trải nghiệm nghề may và bán vải, Nam Thư tiếp tục tìm hiểu những công việc gắn với cuộc sống gia đình. Mỗi công việc có những khó khăn riêng, từ kỹ năng thực hành đến cách giao tiếp, phục vụ khách hàng. Qua từng thử thách, nữ diễn viên có thêm góc nhìn về những người lao động âm thầm làm việc để chăm lo cho gia đình.

Việc Nghề Của Mẹ chính thức khép lại cũng đánh dấu điểm dừng của hành trình trải nghiệm mà Nam Thư dành để hiểu hơn về mẹ. Dù hành trình kết thúc, nữ diễn viên khẳng định tình yêu thương và lòng biết ơn dành cho mẹ vẫn còn nguyên vẹn. Chính những công việc đời thường đã giúp cô cảm nhận rõ hơn giá trị của sự chăm chỉ và tình thân.

Trong sự nghiệp, Nam Thư được biết đến là diễn viên trưởng thành từ sân khấu kịch, sau đó mở rộng hoạt động sang phim truyền hình, điện ảnh và web-drama. Năm 2015, cô gây chú ý khi giành danh hiệu Á quân một chương trình truyền hình. Bên cạnh diễn xuất, Nam Thư còn tham gia sản xuất các dự án trực tuyến như Nam Phi Liên Hoàn Kế, Thập Tứ Cô Nương và Nhà Trọ Có Quá Trời Phòng.

Diễn viên Nam Thư.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Nam Thư từng góp mặt trong Lật Mặt, Taxi, Em Tên Gì?, Chạy Đi Rồi Tính, Chí Phèo Ngoại Truyện và Khi Ta Hai Lăm. Trong đó, Quỷ Cẩu là một trong những tác phẩm đáng chú ý về doanh thu, đạt khoảng 108-109 tỷ đồng tại phòng vé. Đây là doanh thu của bộ phim, không phải thu nhập cá nhân của nữ diễn viên.

Tính đến tháng 10/2026, Nam Thư chưa công bố dự án phim điện ảnh mới. Việc khép lại Nghề Của Mẹ vì thế đưa nữ diễn viên trở lại với những hoạt động nghệ thuật khác, sau một hành trình mà cô lựa chọn kể câu chuyện về mẹ bằng chính trải nghiệm của mình.