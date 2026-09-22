Nam Thành: Ra quân phát động bàn giao giải phóng mặt bằng tuyến ĐT717

Dân quân giúp người dân dọn rẫy để bàn giao mặt bằng

Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT717, đoạn từ Nghị Đức – Nam Thành nối với xã Đạ Huoai 3, có chiều dài 9,5 km. Điểm đầu dự án tại Km19+862,96, giao với tuyến ĐT766; điểm cuối tại Km29+362,96 tuyến ĐT717, giáp ranh xã Đạ Huoai 3. Theo thiết kế, tuyến đường có nền đường rộng 9 m, mặt đường rộng 8 m, lề gia cố mỗi bên rộng 0,5 m; kết cấu mặt đường bê tông nhựa trên móng cấp phối đá dăm. Dự án cũng xây dựng mới một cầu tại Km25+924.

Để thực hiện dự án, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi là 18,76 ha, với 318 hồ sơ. Trong đó, xã Nam Thành có 180 hồ sơ và xã Nghị Đức có 138 hồ sơ. Tổng mức đầu tư dự án gần 245 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh. Dự án được thực hiện trong 4 năm, từ năm 2025 đến năm 2028.

Đông đảo bà con tham gia lễ phát động

Đến nay, công trình đã thi công đạt khoảng 13% khối lượng theo hợp đồng. Việc đẩy nhanh công tác bàn giao, giải phóng mặt bằng được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị thi công triển khai dự án đồng bộ, bảo đảm tiến độ đề ra.

Người dân sẵn sàng giao mặt bằng

Tính đến ngày 22/9, UBND xã Nam Thành đã hoàn thành công tác kiểm đếm tài sản trên đất, lập hồ sơ thông báo thu hồi đất 160 hồ sơ/131.612,80 m2, trong đó thông báo đợt 1 gồm 106 hồ sơ/54.258,2 m2; thông báo đợt 2 gồm 54 hồ sơ/77.354,6 m2. Ngoài ra, UBND xã đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ hạng mục: di dời đường dây điện trung thế, hạ thế và trạm biến áp để thực hiện công trình.

Xây dựng ta luy trên tuyến ĐT717

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Công Hòa, Chủ tịch UBND xã Nam Thành cho biết: Dự án Nâng cấp mở rộng tuyến ĐT717 có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thiện hệ thống giao thông, kết nối các xã với khu vực lân cận, vùng sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, giao thương hàng hóa và nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn. Để công trình được triển khai đúng tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư, đơn vị thi công có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân.

Tặng Giấy khen cho người dân bàn giao mặt bằng sớm

Trong quá trình triển khai, xã Nam Thành xác định phải thực hiện công tác giải phóng và bàn giao mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, đúng đối tượng, đúng chính sách; đồng thời quan tâm giải quyết kịp thời những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc chính đáng của người dân. Nhân dịp này, UBND xã đã tặng Giấy khen cho 5 cá nhân và hộ gia đình cùng 2 tập thể.

Ông Nguyễn Minh Nguyên, Phó Ban Quản lý dự án số 2 t(ngoài cùng bên phải) tại hiện trường bàn giao mặt bằng

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Nguyên, Phó Ban Quản lý dự án số 2 đã đánh cao những nỗ lực của UBND xã trong việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Đồng thời, biểu dương tinh thần, sự cống hiến của Nhân dân xã Nam Thành trong bàn giao mặt bằng sớm khi chưa nhận tiền đền bù.

Đại diện người dân giao mặt bằng sớm, ông Nguyễn Thể cho biết: Người dân Nam Thành rất biết ơn Đảng và Nhà nước đã có chủ trương, rót vốn để thi công tuyến đường liên vùng. Nhân dân sẵn sàng hiến đất, giao đất sớm để công trình thi công đạt tiến độ...