Tổ chức thực hiện công tác truyền thông tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nam Thành

Phát huy hạ tầng truyền thông

Cứ đến khung giờ 5h30’ - 6h và 17h30’ - 18h hằng ngày là hệ thống truyền thanh thông minh trên toàn địa bàn xã Nam Thành phát sóng chương trình phục vụ người dân. Nhiệm vụ này được Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nam Thành thực hiện, chủ yếu tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách, quy định mới của Đảng - Nhà nước và phản ánh các hoạt động diễn ra ở địa phương. Trong đó có ưu tiên thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững cũng như phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Được sự quan tâm đầu tư, đến nay, Nam Thành đã hình thành 38 trạm truyền thanh thông minh phủ kín địa bàn xã, nhờ đó cơ bản đáp ứng nhiệm vụ truyền thông tại địa phương. Theo bà Nguyễn Thị Tố Nga - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nam Thành, truyền thanh thông minh đã giúp đơn vị tiết kiệm thời gian và nhân lực. Bởi hệ thống được cài đặt nhằm phát tự động trên sóng phát thanh của địa phương theo đúng khung giờ quen thuộc, ngoài ra cũng dễ dàng phát hiện sự cố nếu có xảy ra để khắc phục kịp thời… Bên cạnh đó, hiện Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã cũng được đầu tư thiết bị, máy tính hỗ trợ hiệu quả cho việc dựng hình, dựng tin phục vụ yêu cầu thông tin, tuyên truyền xuyên suốt trên Cổng thông tin điện tử của xã.

Liên quan hạ tầng số, UBND xã Nam Thành cho biết, hiện nay 10/10 thôn được trang bị máy tính, có trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) phủ sóng 5G, có mạng internet công cộng phục vụ người dân. Đặc biệt trong năm 2026, địa phương cũng đã dành 875 triệu đồng từ nguồn kinh phí chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cấp đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông…

Tổ chức thực hiện công tác truyền thông tại Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Nam Thành

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền

Năm 2027, xã Nam Thành hướng tới đưa chuyển đổi số trở thành phương thức quan trọng trong đổi mới hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền cũng như nâng cao chất lượng phục vụ người dân lẫn doanh nghiệp. Đồng thời đặt mục tiêu phát triển hạ tầng số đồng bộ, hiện đại bằng việc duy trì, nâng cấp hạ tầng kết nối và thay thế, nâng cấp máy tính cấu hình thấp phục vụ cho công việc hằng ngày… Cùng với đó, sẽ tiếp tục phát huy hạ tầng truyền thông để triển khai công tác tuyên truyền đem lại hiệu quả thông qua đa dạng hóa hình thức truyền thông trên Cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, hệ thống truyền thanh cơ sở. Đồng thời, bảo đảm nội dung truyền thông dễ hiểu, dễ tiếp cận và phù hợp với từng nhóm đối tượng, góp phần thực hiện đạt mục tiêu đề ra đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là về giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Thời điểm này, xã Nam Thành đã xây dựng danh mục các nhiệm vụ, dự án Chuyển đổi số cho năm 2027 với tổng kinh phí dự kiến là 2,15 tỷ đồng. Trong danh mục này cũng dành kinh phí nâng cấp hoạt động đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn xã khoảng 1,2 tỷ đồng, qua đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền chủ trương, chính sách và chuyển đổi số tới người dân toàn xã. Ngoài ra, địa phương còn dành kinh phí mua sắm thiết bị, phần mềm ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn của các cơ quan, đơn vị nhằm phục vụ người dân tốt hơn… Riêng Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nam Thành tăng cường quản lý, khai thác, bảo trì và hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở, bảo đảm thông tin được truyền tải kịp thời, chính xác...

Trao đổi về vấn đề này, ông Huỳnh Thiện Linh - Trưởng Phòng Văn hóa Xã hội xã Nam Thành thông tin: “Ngoài hệ thống chung của toàn xã, hiện địa phương còn đầu tư thêm hệ thống truyền thanh thông minh riêng cho địa bàn các thôn để có điều kiện truyền tải thông tin đến từng hộ gia đình. Dự kiến trong tháng 11/2026 sẽ hoàn thành các gói đầu tư cho 4 thôn đầu tiên và sang năm 2027 tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh cho 6 thôn còn lại. Như vậy, tới đây 100% số thôn sẽ có hệ thống truyền thanh thông minh riêng ngoài hệ thống chung của xã. Song song đó, địa phương lắp đặt thêm máy tính và mạng wifi ở từng thôn giúp mọi người dân của xã có thể truy cập mạng internet ngay tại cơ sở…”.