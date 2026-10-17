Nam thanh niên tử vong sau tiếng nổ tại nhà ở Lâm Đồng

Tối 17/10, trao đổi với VietNamNet, một lãnh đạo xã Thuận An cho biết Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ việc nam thanh niên tử vong với vết thương ở vùng ngực.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: MT

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h45 cùng ngày, anh H.N.T. (SN 1999, trú thôn Đắc Thủy, xã Thuận An) điều khiển xe máy chở anh P.V.Đ. (SN 2000, trú thôn Cây Xoài, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) về nhà tại thôn Đắc Thủy.

Khi đến nơi, anh T. dừng xe trong sân, cách cửa nhà khoảng 3m. Anh Đ. xuống xe, đi sang phía đối diện. Trong lúc anh T. cúi xuống khóa xe máy, một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên.

Nghe tiếng nổ, anh Đ. quay lại thì thấy anh T. ôm ngực, co giật, bước về phía mình rồi gục xuống.

Đến kiểm tra, anh Đ. phát hiện nạn nhân chảy máu ở vùng cổ họng, trên ngực có vết thương hở dính máu nên lập tức hô hoán người nhà hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh T. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Trong quá trình hỗ trợ nạn nhân, anh Đ. phát hiện gần khu vực đầu xe máy có một vật nghi là súng tự chế.

Làm việc với cơ quan công an, anh Đ. khai từng thấy anh T. mang vật nghi là súng tự chế nói trên ra nghịch. Gia đình nạn nhân cũng cho biết anh T. thường sử dụng vật này để bắn chim, chuột quanh nhà.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.