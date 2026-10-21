Nam thanh niên tử vong sau khi xe máy lao vào ổ gà trên Quốc lộ 6

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 21/10, tại khu vực trước số nhà 1127 Quốc lộ 6, phường Yên Nghĩa, Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô ben, khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy mang biển kiểm soát 29X1-796.XX do một nam thanh niên điều khiển, di chuyển theo hướng từ cầu Mai Lĩnh đi Yên Nghĩa.

Khi đến khu vực trước số nhà 1127 Quốc lộ 6, xe máy được cho là lao vào ổ gà, khiến người điều khiển ngã ra đường. Đúng lúc này, ô tô ben mang biển kiểm soát 29C-016.XX, kéo theo rơ-moóc mang biển kiểm soát 29RM-016.XX, đi tới và cán trúng nạn nhân.

Vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 10 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Yên Nghĩa giải quyết vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn trên Quốc lộ 6, Yên Nghĩa, Hà Nội chiều 21/10:

Nam thanh niên tử vong tại chỗ sau khi ngã xe máy, bị ô tô ben cán trúng trên Quốc lộ 6, đoạn qua phường Yên Nghĩa, Hà Nội. (Ảnh ĐH)

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, nam thanh niên bị ngã ra đường là do di chuyển vào vị trí 'ổ gà' (Ảnh ĐH).

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông cần chú ý quan sát, giảm tốc độ khi đi qua những đoạn đường có ổ gà, mặt đường hư hỏng, đồng thời giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện lớn để hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn. (Ảnh ĐH)