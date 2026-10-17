Nam thanh niên tử vong nghi do súng tự chế cướp cò

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 45 phút ngày 17/10, H. N. T (SN 1999), trú thôn Đắc Thủy, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng điều khiển xe máy hiệu Honda Vision, chở P. V. Đ (SN 2000), trú thôn Cây Xoài, phường Đông Gia Nghĩa; tạm trú tại thôn 2, xã Đức Lập về nhà ở thôn Đắc Thủy.

Khi về đến nhà, T dừng xe trong sân, cách cửa nhà khoảng 3 m. Đ xuống xe, tháo mũ bảo hiểm đặt trên yên rồi đi sang phía bên trái, cách vị trí xe khoảng 3 m. Trong lúc T đang khóa đĩa xe, Đ bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn.

Quay lại, Đ thấy T ôm ngực, đi về phía mình trong tình trạng co giật rồi ngã ngửa ra sau. Đ đến đỡ T thì phát hiện máu trong miệng và nghe nạn nhân kêu đau ở ngực. Kiểm tra, Đ thấy trên ngực T có một vết thương dính máu.

Vật nghi là súng tự chế được phát hiện tại hiện trường

Đ lập tức gọi bố mẹ T từ trong nhà ra hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Đắk Mil. Tuy nhiên, T đã tử vong.

Theo lời khai của Đ, trong lúc cùng em trai T đỡ nạn nhân lên xe để đưa đi cấp cứu, Đ phát hiện một vật nghi là súng tự chế nằm trên chiếc dép màu tím, ở phía trước đầu xe máy. Trước đó, người này từng thấy T sử dụng vật trên để nghịch. Mẹ của T cũng cho biết con trai thường dùng vật này để bắn chim, chuột xung quanh nhà.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh, làm rõ.