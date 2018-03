Nam thanh niên tử vong dưới ruộng ngô sau cuộc ẩu đả

Sau cuộc ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên, người dân phát hiện thi thể nam thanh niên nằm dưới ruộng ngô.

Chiều 25/3, trên địa phận xã Hiệp Thuận (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) xảy ra một vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên. Sau đó, người dân phát hiện một người tử vong, nằm dưới ruộng ngô nên báo chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Kim Hiền, Chủ tịch UBND xã Hiệp Thuận, cho biết nam thanh niên xấu số không phải người địa phương, trên người không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.

Khám nghiệm hiện trường, tử thi, công an ghi nhận cơ thể nạn nhân có nhiều thương tích. Công an địa phương đang phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) điều tra làm rõ vụ việc.

Xã Hiệp Thuận (ô đỏ) nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Hoàng Cư