Nam thanh niên thu lợi bất chính cả trăm triệu đồng từ cho vay lãi nặng với lãi suất 108%/năm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thái về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Thạch Hà phát hiện Lê Văn Thái có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng. Đáng chú ý, người này không có cơ sở kinh doanh, không quảng cáo công khai mà sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để thực hiện việc cho vay và thu lãi.

Ngày 2/10/2026, Công an xã Thạch Hà triển khai lực lượng, đồng loạt triệu tập, làm việc với những người liên quan tại nhiều địa bàn để xác minh, củng cố chứng cứ. Trước các tài liệu thu thập được, Thái đã đến cơ quan Công an đầu thú và thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ giữa năm 2025 đến nay, Thái đã cho nhiều người tại xã Thạch Hà và xã Việt Xuyên vay tiền với mức lãi suất 3.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương đương 108%/năm. Qua hoạt động này, bị can thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồng.

Ngày 6/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thái về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.