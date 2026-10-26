Nam thanh niên suýt tử vong vì sốc sốt xuất huyết biến chứng ARDS

Nam thanh niên 23 tuổi (trú tại Tuyên Quang) nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau 5 ngày sốt cao, đau tức bụng và rối loạn tiêu hóa. Bệnh nhân ban đầu tự mua thuốc điều trị tại nhà không đỡ, sau đó được chẩn đoán sốt xuất huyết tại cơ sở y tế tuyến dưới nhưng tiếp tục diễn biến nặng, tụt huyết áp, suy hô hấp và phải đặt ống nội khí quản chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại khoa Hồi sức tích cực, người bệnh thở máy xâm nhập 100% oxy nhưng độ bão hòa SpO₂ chỉ đạt 80%, huyết áp phụ thuộc vận mạch. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc sốt xuất huyết Dengue biến chứng hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) và suy đa tạng.

Bệnh nhân bị sốc sốt xuất huyết Dengue biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) và suy đa tạng. Ảnh: BVCC

Trước nguy cơ tử vong cao, ê-kíp điều trị đã triển khai đồng bộ các kỹ thuật cao gồm đặt màng trao đổi oxy ngoài cơ thể (VV-ECMO), thở máy, lọc máu liên tục và dùng vận mạch.

Sau 13 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã hồi phục ngoạn mục. Người bệnh được cai ECMO, rút ống nội khí quản, tỉnh táo hoàn toàn và dự kiến xuất viện.

Từ ca bệnh trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân không được chủ quan với sốt xuất huyết, đặc biệt ở người trẻ tuổi và không có bệnh nền. Giai đoạn nguy hiểm thường từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh, ngay cả khi người bệnh đã giảm hoặc hết sốt.

Khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như đau bụng nhiều, nôn mệt, lừ đừ hoặc chảy máu, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế uy tín. Tuyệt đối không tự ý truyền dịch tại nhà hoặc dùng các thuốc giảm đau, chống viêm như aspirin, ibuprofen để tránh làm tăng nguy cơ xuất huyết nặng.