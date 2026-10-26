Nam thanh niên sốc sốt xuất huyết, cảnh báo nguy cơ chuyển nặng khi giảm sốt

Nam bệnh nhân 23 tuổi không có bệnh nền, nguy kịch do sốt xuất huyết, phải thở máy và can thiệp ECMO. Ảnh: ĐẶNG THANH

Chiều 26-10, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân L.T.S. (23 tuổi, ở Tuyên Quang) đã hồi phục sau 13 ngày hồi sức tích cực do sốc sốt xuất huyết, suy hô hấp nguy kịch.

Trước đó, bệnh nhân sốt cao, đau tức bụng, sau đó tiêu chảy nhiều lần, buồn nôn và mệt mỏi. Được chẩn đoán sốt xuất huyết tại cơ sở y tế địa phương và điều trị nhưng tình trạng của bệnh nhân tiếp tục xấu đi, tụt huyết áp, suy hô hấp, phải đặt nội khí quản, thở máy trước khi chuyển viện.

Sốt xuất huyết khiến nam thanh niên 23 tuổi phải chạy ECMO trong 13 ngày. Ảnh: ĐẶNG THANH

BS Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết, khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Dù được thở máy với nồng độ oxy tối đa, độ bão hòa oxy trong máu của bệnh nhân chỉ đạt khoảng 80%. Người bệnh còn tụt huyết áp, phải dùng thuốc vận mạch, kèm tổn thương gan, thận và rối loạn đông máu.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân sốc sốt xuất huyết Dengue, suy hô hấp nặng, phải can thiệp ECMO (kỹ thuật hỗ trợ trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể), kết hợp lọc máu liên tục và hồi sức tích cực. Sau gần 2 tuần điều trị, sức khỏe bệnh nhân cải thiện.

Theo BS Phạm Văn Phúc, sốt xuất huyết có thể diễn biến nặng ở cả người trẻ, khỏe mạnh, không có bệnh nền. Giai đoạn nguy hiểm thường rơi vào ngày thứ 3-7, kể cả khi người bệnh bắt đầu giảm sốt hoặc vừa hết sốt.

Người bệnh cần đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu đau bụng nhiều, nôn liên tục, mệt lả, vật vã, lừ đừ, chảy máu bất thường, tiểu ít hoặc khó thở; không tự ý truyền dịch tại nhà hoặc dùng aspirin, ibuprofen do nguy cơ làm tăng xuất huyết.