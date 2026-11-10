Nam thanh niên sát hại người phụ nữ trong phòng trọ rồi phóng hoả phi tang

Đối tượng Trần Bá Triết.

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Công an xã Phú Quới nhận được tin báo về vụ việc có dấu hiệu “phóng hỏa giết người”. Nạn nhân là một phụ nữ đã tử vong, trên người có nhiều vết thương và bị bỏng nặng.

Thời điểm xảy ra sự việc, thủ phạm đã rời khỏi hiện trường. Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Võ Công Bình, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Phòng CSHS khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, huy động lực lượng tập trung điều tra, làm rõ và truy bắt đối tượng gây án.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định Trần Bá Triết (SN 2002, ngụ xã Phong Điền, TP.Cần Thơ) là đối tượng gây án và đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Phòng CSHS đã phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thông báo rộng rãi đặc điểm nhận dạng, kèm ảnh chân dung đối tượng. Đối tượng là nam giới, cao khoảng 1,7m, dáng người ốm, da sậm màu, trên người có nhiều vết bỏng.

Đến trưa cùng ngày, Phòng CSHS phối hợp với các lực lượng bắt giữ đối tượng, phục vụ công tác điều tra.