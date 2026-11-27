Sáng 27/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tổ chức thực nghiệm điều tra làm rõ hành vi phạm tội giết người của bị can Huỳnh Nhật Hào (sinh năm 2002, cư trú thành phố SamPeou Poun, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia).

Huỳnh Nhật Hào được đưa tới hiện trường để thực nghiệm lại hành vi phạm tội.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 7/2026, Hào cho Huỳnh Văn Hai (sinh năm 1976, cư trú xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang) vay 2 triệu đồng để lấy tiền mua vé số bán. Sau đó, Hào nhiều lần gặp Hai để đòi lại tiền nhưng Hai không trả.

Ngày 3/8/2026, qua thăm dò, Hào biết Hai có tiền trong người nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Hào chở Hai đến khu vực bờ sông Bình Di, thuộc ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang thì dừng lại và bất ngờ giật lấy cái bóp của Hai đang đeo trên người.

Khi Hai tri hô “cướp, cướp” thì Hào lấy dao chuẩn bị từ trước đâm Hai hàng chục nhát. Thấy nạn nhân đã bất tỉnh, Hào lấy hết số tiền trong bóp của Hai được 450.000 đồng, kéo xác nạn nhân ra phía sau chòi gần đó và bỏ trốn.

Ngày 24/8, Hào đã ra đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.