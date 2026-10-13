Nam thanh niên sát hại bạn gái ở ký túc xá rồi ra đầu thú

Ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Minh Phúc (SN 2000, trú tại xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Đối tượng Phạm Minh Phúc đã bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Duy Hải

Theo thông tin ban đầu, giữa chị K.S. (SN 2006, là sinh viên của Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai) có mối quan hệ tình cảm với Phạm Minh Phúc từ năm 2024. Thời gian gần đây, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn khi chị K.S. nhiều lần đòi chia tay. Phúc nghi ngờ chị K.S. có quan hệ tình cảm với người khác.

Tối 12/10, Phúc đi nhậu cùng bạn bè. Sau cuộc nhậu, khoảng 21h30 cùng ngày, Phúc đến phòng ký túc xá của chị S. ở Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai tại phường Hội Phú.

Tại đây, khi thấy phòng của bạn gái đóng kín cửa, đối tượng đã dùng gạch đập vỡ cửa kính để mở cửa chính xông vào trong phòng, sau đó lấy con dao cầm theo tấn công chị S.

Chị S. được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, song đã tử vong ngoại viện với nhiều vết thương. Sau khi gây án, Phúc đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT đang phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự (công an tỉnh), Công an phường Hội Phú, VKSND tỉnh và các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ án mạng.