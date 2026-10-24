Nam thanh niên rụng sạch tóc vì thói quen ăn trứng sống để tăng cơ
Tin mẹo ăn lòng trắng trứng tăng cơ, người đàn ông bàng hoàng khi tóc rụng sạch, toàn thân xuất hiện tổn thương da rớm máu.
Tin tưởng tuyệt đối vào mẹo vặt tăng cơ bằng cách ăn trứng sống, người đàn ông bàng hoàng nhận cái kết đắng ngắt khi mái tóc rụng sạch và toàn thân bùng phát những tổn thương da rớm máu.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nam-thanh-nien-rung-sach-toc-vi-thoi-quen-an-trung-song-de-tang-co-169261023123206084.htm