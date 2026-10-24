Nam thanh niên rụng sạch tóc vì thói quen ăn trứng sống để tăng cơ

Ở tuổi 75, sau gần 15 năm nghỉ hưu, tôi vẫn sống vui vẻ, tự chủ tài chính, đi du lịch và tận hưởng những sở thích riêng. Tôi từng bị các con trách là cứng nhắc, giữ tiền quá chặt, nhưng tôi tin rằng có một khoản tài sản trong tay mới giúp tuổi già của mình được an yên.