Nam thanh niên nguy kịch sau 5 ngày sốt xuất huyết

Ngày 26/10, ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, tại đây đã tiếp nhận và điều trị cho 1 bệnh nhân sốt xuất huyết nguy kịch.

Nam thanh niên nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau 5 ngày sốt xuất huyết.

Đó là bệnh nhân L.T.S (23 tuổi, trú tại Tuyên Quang) sốt cao, đau tức bụng, tự sử dụng thuốc tại nhà nhưng không cải thiện. Đến ngày thứ ba, S xuất hiện thêm tình trạng đại tiện phân lỏng nhiều lần, buồn nôn và mệt mỏi. Người bệnh được đưa đến cơ sở y tế gần nhà, được chẩn đoán sốt xuất huyết và điều trị truyền dịch. Tuy nhiên, tình trạng tiếp tục diễn biến nặng, xuất hiện mệt nhiều, kích thích, tụt huyết áp và suy hô hấp. Bệnh nhân phải đặt ống nội khí quản, thở máy trước khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Sau các xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue, suy hô hấp nguy kịch tiến triển thành hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển, theo dõi nhiễm khuẩn đường tiêu hóa.

Theo BS Phúc, đây là trường hợp sốt xuất huyết Dengue diễn biến đặc biệt nghiêm trọng ở người trẻ tuổi, không có bệnh lý nền, với tình trạng sốc và tổn thương phổi nặng, đe dọa trực tiếp tính mạng.

Trước tình trạng suy hô hấp nặng, oxy máu không cải thiện dù đã được thở máy với nồng độ oxy tối đa, các bác sĩ Trung tâm Hồi sức tích cực quyết định triển khai kỹ thuật trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể (VV-ECMO) nhằm hỗ trợ quá trình trao đổi khí.

Bệnh nhân dần phục hồi sau khi được các bác sĩ điều trị tích cực.

Bệnh nhân đồng thời được điều trị bằng thở máy, thuốc vận mạch và lọc máu liên tục. Sau quá trình hồi sức chuyên sâu, tình trạng oxy hóa máu và huyết động của bệnh nhân bước đầu cải thiện. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn chưa được đánh giá là đã vượt qua giai đoạn nguy kịch, cần tiếp tục theo dõi và điều trị sát sao.

Đến 15h ngày 26/10, sau 13 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tình trạng bệnh nhân L.T.S. đã có những chuyển biến tích cực. Người bệnh đã được rút ECMO, rút ống nội khí quản, hiện tỉnh táo và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện. Bệnh nhân dự kiến sẽ được xuất viện vào ngày mai nếu tình trạng sức khỏe tiếp tục ổn định và đáp ứng các tiêu chí ra viện.

Theo BS Phúc, phần lớn người mắc sốt xuất huyết có thể hồi phục, nhưng một số trường hợp diễn biến nặng do thoát huyết tương, gây sốc, xuất huyết nghiêm trọng và tổn thương các cơ quan.

"Đáng lưu ý, giai đoạn nguy hiểm thường xuất hiện từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh, đặc biệt khi người bệnh bắt đầu giảm sốt hoặc vừa hết sốt. Đây là thời điểm có thể xảy ra thoát huyết tương, cô đặc máu, giảm tiểu cầu và sốc. Vì vậy, hết sốt không đồng nghĩa với đã khỏi bệnh", BS Phúc nhấn mạnh.

Từ trường hợp trên, BS Phúc khuyến cáo, người dân không chủ quan khi sốt cao kéo dài, đặc biệt khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như đau bụng nhiều hoặc liên tục, nôn nhiều, mệt lả, vật vã, lừ đừ, chảy máu bất thường, tiểu ít hoặc khó thở. Khi có những biểu hiện này, cần đến ngay cơ sở y tế để được đánh giá và xử trí kịp thời. Người nghi mắc sốt xuất huyết không nên tự ý truyền dịch tại nhà hoặc sử dụng aspirin, ibuprofen và các thuốc chống viêm không steroid khác do nguy cơ làm tăng xuất huyết. Việc bù dịch, sử dụng thuốc hạ sốt và theo dõi xét nghiệm cần thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên y tế.