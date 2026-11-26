Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, đến 15h15' chiều nay 26/11, cán bộ, chiến sĩ Đội CC-CNCH khu vực 10, Đội CC-CNCH khu vực 8 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang phối hợp Công an, dân quân cùng người dân hai xã Phú Hòa 1 và xã Tây Hòa tìm kiếm dấu tích nam thanh niên nghi ngờ nhảy xuống sông tự tử.

Trước đó vào lúc 23h55’ đêm 25/11/2026, chị Lê Thị Thanh H (SN 1999, trú tại thôn Phước Mỹ, xã Tây Hòa) nhận được tin nhắn bất thường qua messenger từ người em ruột là Lê Văn D (SN 2004, trú tại thôn Mỹ Lệ Đông, xã Tây Hòa), có nội dung “Lên cầu Dinh Ông đón em về”.

Cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực 10, Đội CC&CNCH khu vực 8 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đang dò tìm nam thanh niên hai bên bờ sông Ba ở phía hạ lưu cầu Dinh Ông.

Cứ tưởng em trai có trở ngại gì về giao thông, nên chị H khẩn trương lên xe máy chạy đến cầu Dinh Ông bắc qua sông Ba nối liền quốc lộ 25 từ xã Phú Hòa 1 với quốc lộ 29 ở xã Tây Hòa để hỗ trợ. Điều bất ngờ là khi đến nơi, chị H tìm kiếm từ phía Nam đến phía Bắc cầu Dinh Ông nhưng không thấy bóng dáng người em trai mà chỉ thấy bên hành lang phía Đông cây cầu này có một chiếc áo khoác màu trắng, một điện thoại Iphone 16 Promax, một ba lô và một đôi dép. Cẩn trọng kiểm tra, chị H xác định các vật dụng nêu trên của Lê Văn D, nên nghi ngờ người em trai của mình đã nhảy từ trên cầu Dinh Ông xuống sông Ba tự tử.

Video ghi lại hình ảnh Công an xã Tây Hòa và Công an xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk tại hiện trường cầu Dinh Ông.

Nhận được tin báo từ thân nhân gia đình anh D vào lúc 0h15’ rạng sáng 26/11/2026, Công an xã Tây Hòa khẩn trương xác minh, đồng thời đề nghị Đội CC&CNCH khu vực 10, Đội CC&CNCH khu vực 8 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk huy động nhân lực và phương tiện đến hiện trường triển khai phương án phối hợp chính quyền và người dân ở gần cầu Dinh Ông, phía hạ lưu sông Ba phối hợp tìm kiếm.

Dù đã nỗ lực bằng nhiều biện pháp tích cực, nhưng đến 15h15' chiều nay 26/11, các lực lượng chức năng vẫn chưa phát hiện dấu tích ông Lê Văn D, nên vẫn còn triển khai phương án mở rộng diện tìm kiếm hai bên bờ sông Ba phía hạ lưu cầu Dinh Ông.