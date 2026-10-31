Nam thanh niên mất tích khi bơi ra hồ Tuyền Lâm kéo cần câu

Theo thông tin ban đầu, chiều 29/10, anh B cùng một số người đến khu vực nhánh trái hồ Tuyền Lâm Đà Lạt câu cá. Trong lúc câu, một con cá lớn cắn câu, kéo cần ra phía lòng hồ. Thấy vậy, anh B liền cởi quần áo, nhảy xuống nước, bơi ra xa với ý định giật lại cần câu và con cá.

Lực lượng chức năng và các đội tìm kiếm thiện nguyện vẫn đang tìm kiếm nạn nhân.

Tuy nhiên, khi đang bơi trở vào bờ, anh B bất ngờ kêu cứu rồi chìm dần xuống nước, mất tích. Vị trí anh B gặp nạn cách bờ khoảng 40m.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, phối hợp tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đội phản ứng nhanh xã Hiệp Thạnh cùng một số người dân cũng tới hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.

Vị trí thanh niên gặp nạn nước rất sâu khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Do khu vực xảy ra vụ việc có độ sâu khoảng 15m, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến chiều 31/10, sau 2 ngày triển khai, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy anh B.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về nguy cơ đuối nước khi câu cá tại hồ, sông, suối. Người dân cần tuyệt đối thận trọng, không chủ quan bơi ra vùng nước sâu để xử lý các tình huống phát sinh khi câu cá.