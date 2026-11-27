Sáng 27/11, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa giải cứu an toàn một nam thanh niên bị thương, mắc kẹt hơn 3 giờ đồng hồ giữa hai khe tường nhà dân.

Anh V. được giải cứu sau hơn 3 giờ mắc kẹt ở khe tường. Ảnh: SĐ

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 26/11, anh V. (trú tại xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk) không may rơi xuống khe hẹp giữa hai bức tường nhà tại số 80 đường Lương Thế Vinh, phường Buôn Ma Thuột, với độ sâu hơn 3m. Người dân xung quanh phát hiện và cố gắng ứng cứu nhưng bất thành.

Đến khoảng 18h45 cùng ngày, nhận tin báo từ người dân, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động phương tiện cùng 8 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường triển khai cứu nạn.

Tại hiện trường, nạn nhân vẫn tỉnh táo nhưng bị thương và kẹt sâu phần chân ở phía dưới, không thể tự thoát ra. Lực lượng chức năng đối mặt với nhiều trở ngại do không gian quá chật hẹp trong khi đất đá liên tục sạt xuống khe tường.

Sau khoảng 15 phút khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, lực lượng chức năng đã đưa anh V. ra ngoài an toàn và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để kiểm tra, điều trị.