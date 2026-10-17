Nam thanh niên liên tiếp vi phạm giao thông

Thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện một trường hợp điều khiển xe mô tô liên tiếp vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại một số nút giao trên địa bàn phường Hạc Thành.

Hình ảnh vi phạm giao thông được camera ghi lại

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, qua trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera giám sát giao thông, trong khoảng thời gian từ ngày 3/10 đến ngày 11/10, lực lượng chức năng ghi nhận một người điều khiển xe mô tô nhiều lần vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông tại một số nút giao trên địa bàn phường Hạc Thành.

Sau khi tiếp nhận dữ liệu, Phòng CSGT đã tiến hành xác minh thông tin, đồng thời mời người liên quan là D.C.H.K., sinh năm 2007, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, đến làm việc để làm rõ các hành vi vi phạm.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định người này có tổng cộng 8 hành vi vi phạm trong 4 lượt được hệ thống camera ghi nhận. Cụ thể, có 4 lần người điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, 3 lần chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm và 1 lần chở theo 2 người trên xe mô tô.

Căn cứ các quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với D.C.H.K. với tổng số tiền 6 triệu đồng.

Việc các hành vi vi phạm liên tiếp tái diễn trong thời gian ngắn cho thấy nguy cơ mất an toàn giao thông khi người điều khiển phương tiện chưa nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật.

Những hành vi như không đội mũ bảo hiểm, chở người không đội mũ bảo hiểm hoặc chở quá số người quy định không chỉ tiềm ẩn nguy hiểm đối với bản thân người vi phạm mà còn ảnh hưởng đến an toàn của những người cùng tham gia giao thông.

Thực tế trên cho thấy việc ứng dụng hệ thống camera giám sát đang góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện, xác minh và xử lý vi phạm giao thông, đồng thời tăng tính công khai, minh bạch trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cài quai đúng quy cách khi điều khiển, ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy; không chở quá số người quy định.

Mỗi người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức tự giác và trách nhiệm, không chủ quan, xem nhẹ các quy định về an toàn giao thông. Việc chấp hành pháp luật không chỉ giúp bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bản thân mà còn góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh cho cộng đồng.