Nam thanh niên gieo mình xuống sông trước sự ngỡ ngàng của người đi đường

Nam thanh niên đi bộ trên cầu Bình Triệu, đến giữa cầu thì bất ngờ bỏ lại dép, điện thoại, ví và trèo qua lan can nhảy xuống sông.

Khuya 30/3,Công an quận Thủ Đức đang phối hợp cùng lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM tổ chức tìm kiếm nam thanh niên nhảy sông mất tích.

Người dân tập trung xem công tác tìm kiếm nam thanh niên nhảy sông.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h15 cùng ngày, nam thanh niên (khoảng 25 tuổi) cầm theo túi nilon đi bộ lên cầu Bình Triệu 2 hướng từ quận Thủ Đức về quận Bình Thạnh, TP.HCM. Gần tới giữa cầu, nam thanh niên bất ngờ dừng lại bỏ dép, ví lại rồi leo qua lan can nhảy xuống sông Sài Gòn.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến người đi đường không kịp can ngăn. Vụ việc sau đó được trình báo đến Công an địa phương. Nhận tin báo, Công an khu vực phối hợp cùng “người nhái” lặn tìm nam thanh niên mất tích.

Tư trang nam thanh niên để lại trước khi gieo mình xuống sông Sài Gòn.

Hiện trường, trong túi ni lông có nhiều vật dụng như: đôi dép, ĐTDĐ, ví…. Bên trong chiếc ví có 1 giấy CMND mang tên Nguyễn Chí C. (SN 1993, ngụ tỉnh Bình Định). Do trời tối và mực nước sông dâng cao khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Hùng Tuấn