Nam thanh niên đuối nước hiến tạng cứu 6 người ở ba miền

Khoảng 0 giờ 23 phút ngày 1/10, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E tiếp nhận một nam thanh niên bị đuối nước trong tình trạng hôn mê sâu, tím tái, ngừng thở, không bắt được mạch.

Bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ. Các bác sĩ tiến hành hồi sức ngừng tuần hoàn, ép tim, sử dụng thuốc trợ tim và sốc điện. Tim người bệnh đập trở lại nhưng tình trạng thiếu oxy trước đó đã gây tổn thương nghiêm trọng nhiều cơ quan.

Người bệnh được hội chẩn liên chuyên khoa và áp dụng các biện pháp hồi sức tích cực như hỗ trợ tuần hoàn bằng ECMO, lọc máu liên tục và hạ thân nhiệt chỉ huy nhằm bảo vệ não. Dù chức năng tim, gan, thận được duy trì, tổn thương não và phổi do đuối nước diễn biến nặng, không thể hồi phục.

Y bác sĩ cúi đầu tri ân trước khi thực hiện lấy mô tạng ghép. Ảnh: BVCC

Sau quá trình đánh giá và hội chẩn, các bác sĩ xác định người bệnh đã chết não. Theo người nhà, khi còn sống, người bệnh từng bày tỏ nguyện vọng sau khi qua đời sẽ hiến một phần cơ thể để giúp những người khác có cơ hội sống. Ngày 2/10, sau khi được bệnh viện tư vấn, gia đình quyết định thực hiện tâm nguyện của anh.

Rạng sáng 4/10, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người phối hợp với Bệnh viện E tổ chức cuộc họp trực tuyến với các ê-kíp ghép tạng ở ba miền để thống nhất phương án lấy, bảo quản và vận chuyển mô, tạng.

Khoảng 10 giờ 13 phút cùng ngày, tim được lấy và vận chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để ghép cho một bệnh nhi suy tim nặng, đang thở máy và hỗ trợ bằng ECMO.

Gan được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hai thận được vận chuyển bằng đường hàng không đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Trung ương Huế. Hai giác mạc được chuyển đến Bệnh viện Mắt Trung ương.

Từ nguyện vọng hiến tạng của nam thanh niên và sự đồng thuận của gia đình đã mở ra cơ hội điều trị cho 6 người bệnh ở ba miền Bắc - Trung - Nam đang chờ được ghép tạng.