Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công

Vụ việc xảy ra vào ngày 29/9, tại khu phố Ard El-Lewa ở Giza, Ai Cập. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy mọi người đang di chuyển trên một con phố đông đúc thì đứa trẻ bất ngờ rơi từ tòa nhà phía trên xuống.

Nam thanh niên tên Ahmed Ragab đang ở gần một cửa hàng thì nghe thấy tiếng la hét và khóc lóc. Anh nhìn về phía tòa nhà và nhận ra rằng một đứa trẻ đang gặp nguy hiểm.

Nam thanh niên dùng tay không đỡ lấy bé trai. Ảnh cắt từ clip/Massimo

Chỉ trong vài giây, cậu bé 5 tuổi đã ngã từ ban công xuống. Ragab lập tức chạy về phía đứa trẻ và đứng chắn bên dưới. Chỉ trong tích tắc, anh đã kịp thời đỡ lấy cậu bé trước khi cậu chạm đất.

Kể lại sự việc, Ragab cho biết anh đang đi mua đồ thì nghe thấy tiếng ồn ào. Anh nói mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến nỗi anh không kịp nghĩ xem mình có bắt được đứa trẻ hay không.

Ragab nói rằng anh ấy chỉ phản ứng theo bản năng vì không thể đứng nhìn một đứa trẻ ngã mà không cố gắng giúp đỡ.

Sau đó, nam thanh niên thừa nhận rằng chỉ nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc sau khi cậu bé đã được an toàn.

Đoạn clip ghi lại sau vụ giải cứu cho thấy Ragab đang bế đứa trẻ và nhìn về phía ban công. Sau đó, anh bế cậu bé đi rồi dựa vào một tấm nệm đặt gần đó, dường như bị choáng ngợp bởi lượng adrenaline dâng trào.

Trong một cuộc phỏng vấn khác, Ragab cho biết anh vẫn không thể giải thích làm thế nào mình có thể di chuyển nhanh đến thế. Anh nói thêm rằng ngay cả khi tình huống tương tự xảy ra 100 lần, anh cũng không chắc mình có thể tái hiện lại thời điểm chính xác như vậy.

Phương Linh (theo Free press journal)