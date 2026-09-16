Nam thanh niên đột nhập nhà dân lúc rạng sáng rồi bỏ chạy trong tình trạng 'không mảnh vải che thân'

Ngày 16/9, Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang xác minh, làm rõ vụ một nam thanh niên đột nhập vào nhà dân lúc rạng sáng, nguồn tin của VTC News cho biết.

Theo trình báo của một gia đình tại thôn 8, khu vực Cư Êbur, khoảng 2h ngày 14/9, một nam thanh niên bất ngờ xuất hiện bên trong nhà rồi lẻn vào phòng ngủ.

Theo gia đình, người này có thể đã đột nhập qua ô thoáng tại khu vực nhà tắm. Sau khi vào nhà và phát hiện một phụ nữ đang ngủ, nam thanh niên có biểu hiện bất thường rồi tự cởi bỏ quần áo.

Hình ảnh do caamera ghi lại.

Đúng lúc này, một người trong gia đình phát hiện sự việc, hô hoán và truy đuổi. Nam thanh niên sau đó nhanh chóng bỏ chạy khỏi căn nhà trong tình trạng không mặc quần áo.

Sau khi kiểm tra khu vực xảy ra vụ việc, gia đình phát hiện một con dao nhỏ được cho là do người này để lại.

Gia đình đã trích xuất hình ảnh từ camera an ninh và bàn giao các vật dụng liên quan cho cơ quan công an để phục vụ xác minh, điều tra, truy tìm người đột nhập.

Cơ quan chức năng đang làm rõ danh tính, động cơ và các tình tiết liên quan đến vụ việc.