Nam thanh niên chở thuốc lá lậu gây tai nạn khiến người phụ nữ tử vong

Ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã khởi tố bị can Nguyễn Hữu Phúc (sinh năm 2006, ngụ khu phố Nguyễn Cử, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Bị can được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng tháng 10/2026, Nguyễn Hữu Phúc điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 66F2-003.97, chở theo số lượng lớn thuốc lá điếu ngoại nhập lậu và lưu thông với tốc độ cao.

Hiện trường vụ việc và đối tượng Nguyễn Hữu Phúc ﻿(Ảnh: Phước Thanh)

Khi đến Km69+900 trên tuyến Quốc lộ 30, đoạn qua ấp Ba, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp, phương tiện do Phúc điều khiển bất ngờ xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 62H7-9402 do bà B.T.P. (sinh năm 1965, ngụ TP.HCM) điều khiển theo chiều ngược lại.

Cú va chạm khiến bà P. bị thương nặng. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 1.470 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu được vận chuyển trên xe, gồm 470 gói nhãn hiệu SCOT, 500 gói nhãn hiệu JET và 500 gói nhãn hiệu HERO.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý Nguyễn Hữu Phúc theo quy định pháp luật.