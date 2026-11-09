Nam thanh niên chiếm đoạt vàng để đầu tư tiền ảo

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng mới tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Công Tình (31 tuổi, trú tại xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, năm 2024, vợ chồng ông N.T.H, bà T.T.Th đã cầm cố vàng để lấy tiền cho Đoàn Công Tình vay, đồng thời giao giấy tờ cầm cố vàng cho Tình để trả tiền lãi. Tuy nhiên, Tình đã tự ý chuộc lại số vàng này rồi đem bán lấy tiền đầu tư tiền ảo trên mạng Internet và thua lỗ toàn bộ số tiền.

Phát hiện vụ việc, ông N.T.H và bà T.T.Th đã trình báo cơ quan Công an.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tập trung lực lượng tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ hành vi của Đoàn Công Tình.

Tại cơ quan điều tra, Đoàn Công Tình đã thừa nhận hành vi của mình. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng xác định số tiền Tình chiếm đoạt của vợ chồng ông N.T.H và bà T.T.Th là hơn 300 triệu đồng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.