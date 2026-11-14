Nam thanh niên bị hổ vồ tử vong khi đang quay TikTok: Clip ghi lại cảnh tượng rùng mình

Nạn nhân được xác định là Talha, 19 tuổi, hiện đang trong tình trạng nguy kịch sau vụ tấn công xảy ra tại khu vực Lahore, Pakistan.

Liên quan đến vụ việc, cảnh sát đã bắt giữ Fayyaz, chủ trang trại, cùng Norman Hassan, một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Vụ việc xảy ra tại khu vực Kahna vào ngày 11/11.

Talha được đưa đến bệnh viện để cấp cứu ngay sau vụ việc, nhưng do thương tích quá nghiêm trọng, nam thanh niên đã không thể qua khỏi.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Hassan là người yêu cầu mở chuồng, thả con vật cái ra ngoài tại một trang trại nuôi động vật hoang dã nhằm ghi hình và đăng tải lên mạng xã hội.

Tuy nhiên, chỉ vài giây sau khi được thả, con vật bất ngờ lao tới tấn công Talha ngay trong lúc mọi người đang quay video. Cha và anh trai của nạn nhân là Hashim cũng làm việc tại trang trại này và trực tiếp chứng kiến toàn bộ diễn biến.

Cảnh sát cáo buộc người dùng TikTok nói trên đã tìm cách đổ trách nhiệm cho một con chó, cho rằng đây là loài vật gây ra những vết thương cho nạn nhân. Tuy nhiên, kết quả điều tra ban đầu cho thấy Talha thực chất bị một con hổ cái tấn công, chứ không phải chó như lời khai trước đó.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nam thanh niên vẫn tử vong vì vết thương quá nặng.

Con vật hiện đã được bàn giao cho Cục Bảo tồn Động vật hoang dã.

Cơ quan điều tra địa phương cũng đang xác minh liệu trang trại nói trên có được cấp đầy đủ giấy phép theo quy định để nuôi nhốt động vật hoang dã hay không.

Đại diện cảnh sát nhấn mạnh: "Đam mê TikTok không thể được đặt cao hơn tính mạng con người. Không ai có quyền đẩy người khác vào tình huống nguy hiểm chỉ vì sở thích cá nhân hoặc mục đích giải trí. Chúng tôi sẽ làm rõ mọi hành vi che giấu sự thật cũng như những dấu hiệu thiếu trách nhiệm liên quan đến vụ việc".

Cảnh sát Lahore xác nhận đã tiến hành bắt giữ cả chủ trang trại và người sáng tạo nội dung TikTok để phục vụ công tác điều tra.