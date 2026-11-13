Nam thanh niên bị hổ vồ tử vong khi đang quay TikTok

Nạn nhân, chỉ được xác định danh tính là Talha, 19 tuổi, đang trong tình trạng nguy kịch sau vụ tấn công ở vùng Lahore của Pakistan.

Cảnh sát đã bắt giữ chủ sở hữu trang trại Fayyaz và người sáng tạo nội dung trực tuyến Norman Hassan sau vụ việc ở Kahna hôm 11/11.

Nam thanh niên bị hổ vồ tử vong. Nguồn: Tiktok/@nouman_hassan47

Talha được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Giới chức trách cho biết Hassan đã yêu cầu thả con vật cái ra khỏi chuồng tại một trang trại nuôi động vật hoang dã để quay video đăng lên mạng xã hội.

Nhưng chỉ vài giây sau, con vật bất ngờ lao vào Talha trong lúc đang quay clip. Bố và anh trai của Talha, Hashim, cũng làm việc tại trang trại đó và đã chứng kiến toàn bộ sự việc.

Cảnh sát cáo buộc người dùng TikTok này đã cố tình đổ lỗi cho chó về những vết thương đó. Nhưng cuộc điều tra của cảnh sát về vụ tấn công kinh hoàng này cho thấy vết thương của ông ta là do một con hổ cái gây ra.

Con vật hiện đã được bàn giao cho Cục Bảo tồn Động vật hoang dã.

Các nhà điều tra địa phương cũng đang xem xét liệu trang trại này có giấy phép cần thiết để nuôi giữ con vật hay không.

Cảnh sát cho biết: "Niềm đam mê TikTok không thể quan trọng hơn mạng sống con người. Không ai được phép đặt tính mạng con người vào nguy hiểm vì sở thích hay mục đích giải trí. Mọi nỗ lực che giấu sự thật và mọi khía cạnh của hành vi tắc trách sẽ được điều tra".

Cảnh sát Lahore cho biết thêm: "Cảnh sát đã bắt giữ chủ trang trại và người dùng TikTok".