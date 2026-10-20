Nam thanh niên bị bắt vì bàn kế hoạch xả súng vào nhà trẻ với Chatbot AI

Theo tin từ tờ Sydney Morning Herald, nghi phạm David Lan Thackray (29 tuổi) bị cảnh sát bắt giữ vào sáng 18/10. Đối tượng bị khởi tố về hành vi sử dụng dịch vụ viễn thông để đe dọa, quấy rối và xúc phạm người khác, sau khi các đoạn hội thoại nguy hiểm của anh ta với AI Claude bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) phát hiện.

David Lan Thackray đã bị bắt sau khi cuộc trò chuyện với chatbot AI bị phát hiện. Ảnh minh họa

Bản tóm tắt vụ việc của cảnh sát đệ trình lên Tòa án địa phương Sutherland cho biết, Thackray đã tuyên bố với Claude rằng sẽ "đến trung tâm thương mại Westfield gần đó và xả súng vào nhà trẻ địa phương" – một cơ sở chăm sóc trẻ em gần nhà đối tượng ở Hurstville, phía nam Sydney.

Đáng chú ý, trong cuộc trao đổi với AI, Thackray còn nhắc đến Naveed Akram – kẻ cùng cha ruột thực hiện vụ xả súng đẫm máu vào các gia đình Do Thái đang ăn mừng lễ hội Hanukkah tại bãi biển Bondi (Sydney) hồi tháng 12/2025, khiến 15 người thiệt mạng. Trong vụ án đó, cha của Akram đã bị cảnh sát tiêu diệt tại hiện trường, còn Akram đang bị tạm giam với 15 cáo buộc giết người.

Tờ The Straits Times thông tin thêm, tại phiên tòa ngày 19/10, các công tố viên yêu cầu tiếp tục giam giữ Thackray để đánh giá sức khỏe tâm thần, đồng thời cảnh báo hậu quả sẽ "thảm khốc" nếu đối tượng được tại ngoại.

Hồ Nga (Theo The Straits Times & Sydney Morning Herald)