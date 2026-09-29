Nam thanh niên bất ngờ biến thành người khác, gia đình bàng hoàng khi biết căn bệnh thật sự

Theo United Daily News (UDN), một bệnh viện tại Đài Đông, Đài Loan, mới đây chia sẻ trường hợp một nam bệnh nhân trẻ mắc viêm màng não - não không do nhiễm trùng. Ca bệnh được bác sĩ Lữ Thúc Hân, chuyên khoa Thần kinh của Bệnh viện Tưởng niệm Mã Giai Đài Đông, chia sẻ.

Bác sĩ Lữ Thúc Hân, chuyên khoa Thần kinh của Bệnh viện Tưởng niệm Mã Giai Đài Đông, chia sẻ trường hợp một bệnh nhân bị co giật không tự chủ ở tay phải, đồng thời thay đổi tính cách khiến gia đình tưởng rằng anh bị “trúng tà”. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc viêm màng não - não. Ảnh: Bệnh viện Tưởng niệm Mã Giai Đài Đông cung cấp.

Từ người hiền lành thành nóng nảy, lầm lì

Theo thông tin từ bệnh viện, khoảng một tuần trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện đau đầu và sốt nhưng cho rằng đây chỉ là cảm lạnh thông thường.

Sau đó, những dấu hiệu bất thường ngày càng rõ rệt. Khi đi làm, anh liên tục mắc lỗi dù trước đó vốn không gặp vấn đề tương tự. Tính cách cũng thay đổi đột ngột: từ một người khá ôn hòa, anh trở nên dễ nổi nóng vô cớ. Khi về nhà, người bệnh lại trở nên im lặng, ít giao tiếp.

Đáng chú ý, anh thậm chí gặp khó khăn với những thao tác quen thuộc trên điện thoại di động. Cùng lúc đó, cánh tay phải xuất hiện những cơn co giật không tự chủ, còn dáng đi trở nên lệch và mất ổn định.

Những biểu hiện khó lý giải khiến gia đình từng cho rằng anh có thể gặp vấn đề tâm linh. Người nhà đưa anh đi làm lễ giải hạn nhưng tình trạng không cải thiện.

Bác sĩ phát hiện cả màng não và mô não đều bị viêm

Bác sĩ Lữ Thúc Hân cho biết, cùng với sự tiến bộ của y học, những bệnh lý phức tạp và khó chẩn đoán như viêm màng não - não hiện nay có thể được xác định chính xác nhờ các công cụ xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cùng đánh giá chuyên môn của bác sĩ, từ đó người bệnh được điều trị phù hợp. Ảnh: Bệnh viện Tưởng niệm Mã Giai Đài Đông cung cấp.

Khi đến Bệnh viện Tưởng niệm Mã Giai Đài Đông, bệnh nhân được bác sĩ Lữ Thúc Hân tiến hành kiểm tra thần kinh.

Kết quả cho thấy khả năng tập trung của người bệnh giảm rõ rệt, khả năng diễn đạt cũng suy giảm. Cánh tay phải tiếp tục xuất hiện những cơn co giật không chủ ý, trong khi dáng đi bất thường.

Các kiểm tra chuyên sâu cho thấy tình trạng viêm không chỉ xuất hiện ở màng não, lớp bao phủ bên ngoài não và tủy sống, mà còn ảnh hưởng đến nhu mô não. Người bệnh được xác định mắc viêm màng não - não không do nhiễm trùng.

Theo bác sĩ, viêm màng não - não khác với tình trạng viêm màng não đơn thuần ở chỗ quá trình viêm đồng thời ảnh hưởng đến mô não. Vì vậy, ngoài những triệu chứng như sốt và đau đầu, người bệnh có thể xuất hiện rối loạn hành vi, lú lẫn, co giật, yếu tay chân hoặc thay đổi ý thức.

Điều trị khoảng 3 tháng, sau đó trở lại làm việc

Sau khi xác định bệnh, người đàn ông được điều trị bằng corticosteroid liều cao, thay huyết tương và thuốc kiểm soát động kinh. Các triệu chứng dần cải thiện.

Người bệnh phải điều trị nội trú khoảng 3 tháng trước khi được xuất viện. Sau thêm vài tháng nghỉ ngơi, anh không xuất hiện lại những triệu chứng tương tự và cuối cùng đã trở lại công việc.

Trường hợp này cũng cho thấy những biểu hiện ban đầu của viêm màng não - não đôi khi có thể dễ bị nhầm với cảm lạnh hoặc các vấn đề tâm lý, đặc biệt khi người bệnh xuất hiện thay đổi tính cách, hành vi.

Bác sĩ Lữ Thúc Hân cho biết nếu người bệnh bị sốt, đau đầu kéo dài, đồng thời xuất hiện cứng cổ, thay đổi ý thức, co giật hoặc hành vi bất thường, cần được thăm khám sớm. Tùy trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI), chọc dò thắt lưng để phân tích dịch não tủy, điện não đồ và xét nghiệm các tác nhân nhiễm trùng hoặc kháng thể tự miễn nhằm tìm nguyên nhân.

Viêm màng não - não có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Theo bác sĩ, nhóm nguyên nhân nhiễm trùng có thể liên quan đến vi khuẩn, virus, lao hoặc nấm; trong khi nhóm không do nhiễm trùng có thể liên quan đến phản ứng tự miễn, ung thư, thuốc hoặc hóa chất. Vì nguyên nhân khác nhau nên phương pháp điều trị cũng không giống nhau.