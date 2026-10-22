Nam thanh niên 34 tuổi xuất huyết tiêu hóa, nôn ra máu thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông xuất huyết tiêu hóa: Nôn ra máu, đi ngoài phân đen

Vừa qua, các bác sĩ Khoa Nội tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết đã tiếp nhận và điều trị một trường hợp xuất huyết tiêu hóa trên mức độ nặng ở bệnh nhân nam N.X.H., 34 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long.

Theo chia sẻ của bệnh nhân, trước khi nhập viện, anh không có bệnh lý nền được chẩn đoán. Tuy nhiên, thời gian gần đây, anh xuất hiện một số triệu chứng đường tiêu hóa như đau vùng thượng vị, ợ chua, ăn uống kém nhưng chưa đi khám để kiểm tra.

Trong ngày nhập viện, bệnh nhân đột ngột nôn ra máu với lượng nhiều, sau đó đi ngoài phân đen. Anh còn xuất hiện chóng mặt, da niêm xanh xao, cơ thể mệt mỏi nên được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cấp cứu.

Ảnh: BVCC

Nội soi cấp cứu phát hiện ổ loét dạ dày – tá tràng chảy máu

Tại bệnh viện, qua thăm khám và khai thác bệnh sử, các bác sĩ nhận định bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa trên mức độ nặng, có nguy cơ ảnh hưởng đến tuần hoàn và các dấu hiệu sinh tồn. Ê-kíp điều trị nhanh chóng tiến hành hồi sức bằng dịch truyền, theo dõi sát các chỉ số sinh tồn, chuẩn bị máu và thực hiện nội soi tiêu hóa cấp cứu nhằm xác định vị trí chảy máu, can thiệp cầm máu kịp thời.

Kết quả nội soi cho thấy bệnh nhân có ổ loét lớn vùng dạ dày – tá tràng đang chảy máu. Bệnh nhân đồng thời được phát hiện nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (HP), một trong những yếu tố quan trọng liên quan đến bệnh lý viêm loét dạ dày – tá tràng.

Trước tình trạng xuất huyết đang diễn tiến, ê-kíp nội soi nhanh chóng can thiệp cầm máu bằng clip tại vị trí tổn thương. Sau thủ thuật, bác sĩ kiểm tra lại ổ loét và ghi nhận tình trạng chảy máu đã được kiểm soát.

Việc hồi sức kịp thời kết hợp nội soi can thiệp giúp kiểm soát nguồn xuất huyết, hạn chế nguy cơ mất máu tiếp diễn và các biến chứng nguy hiểm.

Sau 3 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân ổn định

Sau 3 ngày được điều trị nội khoa tích cực, tình trạng sức khỏe bệnh nhân hiện ổn định, các dấu hiệu sinh tồn được kiểm soát và dự kiến có thể xuất viện trong thời gian tới.

Trường hợp này là lời cảnh báo về nguy cơ xuất huyết tiêu hóa có thể xảy ra đột ngột và diễn tiến nhanh, ngay cả ở người trẻ chưa được chẩn đoán mắc bệnh lý nền. Những triệu chứng như đau vùng thượng vị, ợ chua, ăn uống kém kéo dài không nên bị bỏ qua, đặc biệt khi xuất hiện dấu hiệu bất thường như nôn ra máu, đi ngoài phân đen, chóng mặt hoặc mệt lả.

Khi có biểu hiện nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen, người bệnh cần đến cơ sở y tế cấp cứu ngay, không tự theo dõi hoặc trì hoãn việc thăm khám.