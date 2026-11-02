Nam thanh niên 29 tuổi mất liên lạc nhiều tháng, đặc điểm nhận dạng gây chú ý

Ngày 2/11, Công an xã Phú Lương, tỉnh Tuyên Quang, cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Xuân (SN 1964, trú tại thôn Tam Đa, xã Phú Lương) về việc con trai là anh Ngô Duy Hưng (SN 1997) rời khỏi nhà nhiều tháng, hiện gia đình không thể liên lạc.

Theo trình báo, anh Hưng rời khỏi nhà từ ngày 24/5, không rõ đi đâu, làm gì. Đến ngày 21/8/2026, gia đình mất hoàn toàn liên lạc với anh nên đã trình báo cơ quan công an, đề nghị hỗ trợ tìm kiếm.

Anh Ngô Duy Hưng có hình xăm ở bắp tay trái và sau gáy. Ảnh: CA.↵

Anh Ngô Duy Hưng có hộ khẩu thường trú tại thôn Tam Đa, xã Phú Lương, tỉnh Tuyên Quang, làm lao động tự do. Địa chỉ trước khi sáp nhập được ghi trên căn cước là thôn Cầu Kỳ, xã Tam Đa, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Về đặc điểm nhận dạng, anh Hưng cao khoảng 1,65-1,67 m, nặng từ 55-60 kg, da trắng, tóc đen, có hình xăm ở bắp tay trái và sau gáy. Khi rời đi, anh sử dụng xe mô tô mang biển kiểm soát 22B2-461.86.

Công an xã Phú Lương thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân trên cả nước phối hợp tìm kiếm anh Ngô Duy Hưng.

Nếu có thông tin liên quan đến anh Hưng, người dân được đề nghị liên hệ Công an xã Phú Lương qua số điện thoại 0372 633 113 hoặc Trung tá Ngô Văn Phương, cán bộ Công an xã Phú Lương, qua số 0987 028 688.