Nam thanh niên 23 tuổi suy hô hấp nặng do tự điều trị sốt xuất huyết tại nhà

Bệnh nhân L.T.S. (23 tuổi, trú tại Tuyên Quang) trước đó hoàn toàn khỏe mạnh. Bệnh khởi phát với triệu chứng sốt cao kéo dài, đau tức bụng, tự sử dụng thuốc tại nhà nhưng không thuyên giảm. Đến ngày thứ ba, bệnh nhân xuất hiện buồn nôn, mệt mỏi và đại tiện phân lỏng.

Tại cơ sở y tế địa phương, bệnh nhân được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết và truyền dịch. Tuy nhiên, tình trạng nhanh chóng chuyển biến xấu với biểu hiện tụt huyết áp và suy hô hấp. Sau khi được đặt ống nội khí quản và thở máy, bệnh nhân được chuyển tuyến lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Các bác sĩ đã triển khai kỹ thuật trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể (VV-ECMO) kết hợp lọc máu liên tục cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Thời điểm nhập viện, người bệnh ở trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Theo ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, dù được thở máy xâm nhập với nồng độ oxy tối đa, độ bão hòa oxy trong máu (SpO₂) của bệnh nhân chỉ đạt khoảng 80%, huyết áp duy trì ở mức thấp dù dùng vận mạch, kèm theo tình trạng tím tái, đầu chi lạnh.

Kết quả xét nghiệm xác định dương tính với virus Dengue, tổn thương đa cơ quan (gan, thận, rối loạn đông máu). Bệnh nhân được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue, suy hô hấp nguy kịch tiến triển thành hội chứng suy hô hấp cấp (ARDS).

Trước nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng, ê-kíp điều trị đã triển khai kỹ thuật trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể (VV-ECMO) kết hợp lọc máu liên tục, sử dụng thuốc vận mạch và duy trì thở máy.

Sau 13 ngày hồi sức tích cực, đến chiều 26/10, bệnh nhân đã được cai ECMO, rút ống nội khí quản thành công và hoàn toàn tỉnh táo, sức khỏe ổn định, dự kiến sẽ xuất viện khi đạt đủ các tiêu chí an toàn.

Từ ca bệnh trên, các chuyên gia y tế lưu ý giai đoạn nguy hiểm nhất của sốt thường kéo dài từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7, tương ứng thời điểm người bệnh bắt đầu hạ sốt. Đây là thời điểm dễ xảy ra hiện tượng thoát huyết tương, dẫn đến cô đặc máu, giảm tiểu cầu và sốc. Hiện tượng hết sốt thường dễ tạo tâm lý chủ quan cho người bệnh.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan khi bị sốt cao kéo dài, đồng thời không tự ý truyền dịch tại nhà hay sử dụng thuốc hạ sốt, giảm đau thuộc nhóm chống viêm không steroid như aspirin và ibuprofen để tránh làm tăng nguy cơ chảy máu. Khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm như đau bụng liên tục, nôn nhiều, mệt lả, lừ đừ, chảy máu bất thường, tiểu ít hoặc khó thở, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Bên cạnh việc tuân thủ nghiêm ngặt mọi phác đồ dùng thuốc và bù dịch theo chỉ định của bác sĩ, cộng đồng cần chủ động phòng bệnh bằng cách diệt lăng quăng, phòng tránh muỗi đốt và tham khảo tư vấn y tế về việc tiêm vắc-xin phòng bệnh.