Nam Thành đẩy mạnh chuyển đổi số trong vùng đồng bào DTTS

Đoàn viên thanh niên xã Nam Thành hướng dẫn người dân cách sử dụng các ứng dụng tiện ích trên điện thoại

Từ những khó khăn

Xã Nam Thành có 8.051 hộ, với hơn 37.400 khẩu (trong đó 300 hộ/849 khẩu người K’ho) ở 10 thôn. Giao thông cách trở, có thôn cách trung tâm xã hàng chục km như thôn 10 gần 50 km. Cuộc sống của người dân, nhất là người đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn, nên kéo theo việc tiếp cận công nghệ số hạn chế.

Chị K Thị Ram làm nông ở thôn 3 chia sẻ: “Gia đình mình không có máy vi tính, chỉ có chiếc điện thoại dùng nghe, gọi, nhắn tin cho bạn bè, người thân, xem báo và tin tức trên mạng xã hội. Ngoài ra, mình không biết làm thủ tục hành chính trực tuyến và mua hàng trả bằng tài khoản”. Chị Phan Thị Thúy ở cùng thôn, làm công việc nội trợ, biết mua hàng không sử dụng tiền mặt, nhưng thủ tục hành chính trực tuyến cũng như chị Ram. Chị Thúy cho biết: “Vừa qua, tôi mày mò đăng nhập vào VNeID làm thẻ CCCD cho con, nhưng do địa chỉ nhà có sự thay đổi nên tôi đến công an nhờ sự trợ giúp”.

K Thị Ram không biết làm thủ tục hành chính trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc ứng dụng VNeID

Chị Ram và chị Thúy là 2 trong số nhiều người còn yếu kỹ năng số ở Nam Thành. Đây một phần do thói quen thực hiện thủ tục hành chính trực tiếp tại UBND xã của người dân lâu nay, cộng thêm hạ tầng công nghệ thông tin cũng như nguồn lực đầu tư cho hạ tầng, thiết bị và đào tạo kỹ năng số ở xã còn hạn chế.

Trước thực trạng ấy, xã Nam Thành xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Đảng ủy, UBND xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; thành lập Tổ ứng cứu công nghệ và nghiệp vụ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính ở 10 thôn.

Phổ cập kỹ năng số cho người dân

Dù còn khó khăn về hạ tầng công nghệ thông tin, Nam Thành đã triển khai đồng bộ 4 mô hình và 1 phong trào. Trong đó, nổi bật là mô hình “Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn kỹ năng số định kỳ”. Mỗi thôn 1 tổ, hàng tháng phối hợp với Trung tâm Dịch vụ hành chính công của xã hướng dẫn cho người dân cách sử dụng điện thoại thông minh, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, tra cứu thông tin chính thống tại nhà văn hóa, trường học, trụ sở thôn.

Mỗi thôn sẽ được trang bị máy vi tính, máy in... và đường truyền Internet.

Ông Trương Ngọc Phú - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nam Thành cho biết: “Hàng tuần cứ vào thứ bảy, cán bộ, công chức của trung tâm lại về các thôn, nhất là thôn ở xa trung tâm xã nhận hồ sơ hành chính trực tiếp từ người dân. Quá trình nhận, hướng dẫn cho người dân cách nộp hồ sơ trên VNeID để không mất thời gian đến xã”.

Ông Đoàn Công Hòa - Chủ tịch UBND xã Nam Thành cho biết: Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo các ngành, đoàn thể và Tổ công nghệ số tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ cập kỹ năng số cho người dân. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến đồng bào DTTS nhằm bảo đảm mọi người đều được tiếp cận, thụ hưởng các thành quả của chuyển đổi số, từng bước thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng, các nhóm dân cư. “Do là xã miền núi khó khăn nên địa phương có đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về kỹ năng số, an toàn thông tin, sử dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu số phục vụ công tác quản lý nhà nước tại xã. Nâng cao kỹ năng số hơn nữa cho cán bộ, công chức xã, ban điều hành các thôn thực hiện tốt công tác chuyển đổi số”, ông Hòa thông tin thêm.

Nam Thành đẩy mạnh CĐS để người dân tiếp cận

Toàn xã Nam Thành có 3.593 người dân thực hiện 9.617 hồ sơ trên Cổng dịch vụ công (tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến toàn trình đạt 100%); đã hoàn thành 100% cấp định danh mức 2 cho người dân từ đủ 14 tuổi trở lên; hướng dẫn kích hoạt VNeID mức 2 cho 427 người và kích hoạt lại cho 1.863 người.