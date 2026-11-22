Thế mạnh của nghỉ dưỡng, chữa bệnh

Những ngày này, người dân thôn Đa Kai 11, xã Nam Thành phấn khởi khi tuyến đường mong đợi từ lâu đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Đây là dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường vào thôn Đa Kai 11, có chiều dài gần 3.400 m, nền đường rộng 6 m, khởi công đầu tháng 9/2026. Dự kiến, công trình hoàn thành vào cuối tháng 12/2026, kịp phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết.

Tuyến đường được nâng cấp không chỉ cải thiện điều kiện đi lại mà còn mở ra kỳ vọng khôi phục hoạt động du lịch tại địa phương. Bởi lâu nay, khi nhắc đến tuyến đường này, nhiều người dân đều mong chờ Khu du lịch sinh thái (DLST) Thác Ba Tầng sớm mở cửa trở lại, đón khách tham quan. Có đường sá thuận lợi, du khách có thể dễ dàng tiếp cận khu du lịch bằng các loại xe từ 4 - 7 chỗ như trước đây. Khách đến đông hơn cũng đồng nghĩa với cơ hội thúc đẩy các hoạt động dịch vụ, mua bán, tiêu thụ nông sản của người dân.

Tuyến đường vào thôn Đa Kai 11 đang được thi công

Đường đến Khu DLST Thác Ba Tầng vốn dĩ không khó tìm. Từ trung tâm xã Nam Thành đi theo hướng ra Quốc lộ 20 rẽ phải đến km 143, đi vào khoảng 5 km thì tới nơi.

Khu du lịch này rộng gần 20 ha nằm ẩn trong khu rừng nguyên sinh ở cuối chân dãy Trường Sơn nối dài. Nơi đây được thiên nhiên bài trí sẵn như tiên cảnh, khi bên cạnh cây cỏ hoa lá với hình dáng, màu sắc khác lạ là thiên đường của đá và suối. Đủ hình dáng, đủ thế đứng, đá ở đây xếp chồng nhau thành tầng, thành bậc và cứ thế, nước suối theo đó đổ xuống, nơi ầm ào phát âm thanh, nơi rơi nhẹ như mây bay.

Du khách đến đây thật sự hòa mình vào thiên nhiên, được nghe nhạc từ đủ giọng hót của các loài chim. Đôi khi còn nghe tiếng gà gáy vang bên đồi mà nhớ chuyện không xưa nhưng đã cũ rằng nơi đây, tiếng gà gáy 3 tỉnh đều nghe.

Đặc biệt, nếu đến vào giữa mùa hè, du khách còn có dịp thưởng thức hoa thơm, trái ngọt từ những vườn sầu riêng, chôm chôm, măng cụt...

Du khách khám phá Thác Ba Tầng

Cảnh quan đặc biệt này đã được chính quyền lúc trước quy hoạch phát triển du lịch. Tháng 2/2017, một hộ kinh doanh được cấp phép kinh doanh khu DLST Thác Ba Tầng, với định hướng phát triển các sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, đời sống văn hóa và phong tục, tập quán của đồng bào sinh sống trong vùng, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương. Từ đó, khu du lịch chính thức đón khách tham quan, vui chơi, giải trí.

Tuy nhiên, hiện khu du lịch đang tạm dừng hoạt động do lượng khách ngày càng thưa vắng. Nguyên nhân, trong khoảng 2 - 3 năm gần đây, tuyến đường dẫn vào khu vực bị hư hỏng, có nơi xảy ra sạt lở nhưng chưa được sửa chữa, nâng cấp kịp thời. Cùng với địa hình đèo dốc, quanh co, khúc khuỷu, việc đi lại khó khăn khiến du khách e ngại, lượng khách giảm dần, dẫn đến khu du lịch phải ngừng hoạt động.

Vì vậy, việc nâng cấp tuyến đường vào thôn Đa Kai 11 không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại của người dân mà còn được kỳ vọng mở lại cánh cửa phát triển du lịch cho Nam Thành nói chung và Khu DLST Thác Ba Tầng nói riêng.

Du khách trải nghiệm ở Thác Ba Tầng

Cũng trên địa bàn xã, cách khu vực Thác Ba Tầng không xa, về phía trung tâm xã Nam Thành là Nhà máy nước khoáng Đa Kai. Theo người dân địa phương, từ năm 1989, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Đặng Vũ Chư đã về làm việc với huyện Đức Linh về chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy nước khoáng này.

Đáng chú ý, khu vực phía sau nhà máy có mỏ khoáng nóng, được đánh giá là lợi thế để phát triển du lịch nghỉ dưỡng, chữa bệnh. Nhìn bề ngoài, nơi đây có những khoảng đất gần như bỏ hoang, cây trồng khó sinh trưởng do ảnh hưởng của nguồn nước khoáng nóng. Tuy nhiên, chính đặc điểm địa chất này lại tạo nên tiềm năng khác biệt cho vùng đất.

Tại nhiều vị trí, nước khoáng nóng tràn lên mặt đất. Người dân chỉ cần đào những hố nhỏ theo cách thủ công là có thể tạo thành những hố nước khoáng nóng, đủ để ngồi ngâm chân, thư giãn và ngắm nhìn những triền đồi thấp xanh um cùng các vườn cây ăn trái như sầu riêng, chôm chôm...

Đây là lợi thế riêng có của Nam Thành so với 10 xã còn lại trong khu vực phía Tây Nam tỉnh, mở ra hướng phát triển sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe.

Nhà đầu tư tiềm lực đã “dạm ngỏ”

Tiềm năng du lịch của Nam Thành cũng nhận được sự quan tâm từ các doanh nghiệp. Tại Hội nghị kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của 11 xã phía Tây Nam tỉnh, tổ chức tại xã Trà Tân, Anh hùng Lao động Võ Tấn Thịnh, một doanh nghiệp đến từ TP. Hồ Chí Minh, nhận định các xã thuộc khu vực Đức Linh cũ, trong đó có Nam Thành, đã hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, giao thương liên vùng, liên xã. Đặc biệt, khu vực có vị trí kết nối thuận lợi với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, như TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai.

Theo thông tin tại hội nghị, doanh nghiệp này đang triển khai hệ sinh thái dự án trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại và du lịch nghỉ dưỡng, hướng đến tạo sự kết nối liên vùng với nhiều sản phẩm đa dạng. Trong đó, tại Nam Thành, doanh nghiệp dự kiến xây dựng Khu du lịch Thác Ba Tầng giai đoạn 1 với diện tích 20 ha. Với cảnh quan hoang sơ, hùng vĩ, không gian rừng sinh thái, địa hình núi cao, dòng chảy tự nhiên và thảm thực vật đa dạng, dự án được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn trên bản đồ du lịch Lâm Đồng.

Bên cạnh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, UBND xã Nam Thành cũng đang kêu gọi các nhà đầu tư có tiềm lực liên doanh, liên kết với Công ty Nước khoáng Đa Kai nhằm khai thác hiệu quả nguồn nước khoáng nóng, phát triển du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh.

Đặc biệt, khi tuyến cao tốc Dầu Giây - Tân Phú được triển khai, cùng với các tuyến đường kết nối vào địa phương, khoảng cách tiếp cận các điểm du lịch của Nam Thành sẽ có thêm điều kiện được rút ngắn. Trong đó, khu vực suối nước nóng Đa Kai được đánh giá có lợi thế về khả năng kết nối, tạo cơ sở để địa phương xúc tiến kế hoạch thu hút đầu tư.

Xã Nam Thành hiện có 3 di tích lịch sử cấp tỉnh, gồm: Cụ thể, Di tích lịch sử bia ghi danh - Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Đoàn vận tải H50 và xã Đa Kai; Di tích lịch sử - cách mạng căn cứ kháng chiến Đồi Lồ Ô; di tích lịch sử - cách mạng chiến thắng Xóm Mười Nhà. Đây là những địa chỉ có thể hình thành các tour tham quan, tìm hiểu lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng.

Lãnh đạo xã Nam Thành đến thăm Từ đường Gia tộc Họ Hà nhân ngày Giỗ Tổ Họ Hà mùng 10 tháng 3 âm lịch

Một nét đặc sắc khác của Nam Thành là hệ thống nhà thờ họ tộc với kiến trúc đẹp, độc đáo, được các dòng họ gìn giữ, tôn tạo qua nhiều thế hệ. Mỗi từ đường không chỉ là nơi thờ tự mà còn lưu giữ lịch sử hình thành, phát triển của từng dòng họ, góp phần tạo nên những mảnh ghép riêng biệt trong đời sống văn hóa địa phương.

Cùng với việc gìn giữ các giá trị sẵn có, Nam Thành đang chú trọng bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống thông qua các hoạt động khảo sát, sưu tầm dân ca, dân vũ, dân nhạc. Những giá trị này, kết hợp với cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử và các vườn cây ăn trái đặc sắc, có thể tạo nên những trải nghiệm đa dạng cho du khách.