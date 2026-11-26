Quang cảnh xã Nam Thành nhìn từ trên cao. (Ảnh: Ngọc Bảo)

Nhận diện điểm mạnh, thế khó

Giữa tháng 10/2026, Thống kê tỉnh có văn bản cung cấp chỉ tiêu tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn cấp xã quý III và 9 tháng năm 2026. Đồng thời, cơ quan này cũng lưu ý, chỉ tiêu tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn cấp xã thực chất gần với giá trị sản xuất (GO), chứ không phải tổng sản phẩm trên địa bàn cấp xã (GRDP cấp xã), vốn được tính theo giá trị tăng thêm (VA). Theo đó, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã Nam Thành đạt 9,27% trong quý III và 7,95% trong 9 tháng. Từ kết quả này, nhiệm vụ tăng tốc trong quý IV trở nên áp lực hơn.

Là xã nông nghiệp, được hình thành sau sáp nhập từ 3 xã Mê Pu, Sùng Nhơn và Đa Kai cũ, Nam Thành có diện tích lớn, quỹ đất sản xuất rộng, dân số đông. Tuy nhiên, chính những yếu tố này cũng đặt ra không ít thách thức trong việc tạo thêm giá trị tăng trưởng để đạt mục tiêu 10%.

Ý thức rõ điều đó, xã đang nỗ lực tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại - dịch vụ, đồng thời giảm tỷ trọng nông nghiệp một cách hợp lý trong cơ cấu nền kinh tế. Bởi Nam Thành không chỉ có tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao mà còn có lợi thế về công nghiệp chế biến, thương mại - dịch vụ, logistics, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.

Lãnh đạo xã Nam Thành. (Ảnh: Ngọc Bảo)

Hơn thế, vị trí kết nối của Nam Thành với các vùng động lực phát triển của tỉnh cùng những tuyến giao thông chiến lược được hoạch định trong thời gian tới đang mở ra cơ hội phát triển mới, đồng thời thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Nhận diện rõ lợi thế này, Đảng ủy xã đã cụ thể hóa bằng những văn bản chỉ đạo nhằm khai thác tiềm năng, tạo động lực tăng trưởng.

Từ mục tiêu tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm năm 2026 đạt 10%, Nam Thành đã điều chỉnh Nghị quyết số 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng năm 2026, ban hành ngày 23/12/2025, bằng Nghị quyết số 06 ngày 21/6/2026. Nội dung nghị quyết được kế thừa, đồng thời nhấn mạnh thêm các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Việc thu hút đầu tư ngoài ngân sách được xác định là một trong những nhiệm vụ ưu tiên. Tháng 7/2026, Đảng ủy xã Nam Thành có công văn yêu cầu toàn hệ thống chính trị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh thu hút đầu tư ngoài ngân sách nhà nước, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

Theo đó, căn cứ vị trí, chức năng và trách nhiệm, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã phải xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, sản phẩm thực hiện; định kỳ trước ngày 25 hằng tháng báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy kết quả thực hiện. Các nhiệm vụ tập trung vào chuẩn bị danh mục dự án, rà soát quỹ đất, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, chủ động tiếp cận nhà đầu tư; cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu thu hút các nguồn lực xã hội phục vụ phát triển.

Cùng với đó là vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân đồng thuận trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Và kết quả bước đầu, giữa tháng 11/2026, một dự án ngoài ngân sách đã khởi công xây dựng, đáp ứng yêu cầu của Đảng ủy xã Nam Thành về việc có ít nhất một dự án khởi công trong quý IV.

Qua xác định dư địa

Tháng 9/2026, Đảng ủy xã Nam Thành tiếp tục ban hành công văn về việc đẩy mạnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số” năm 2026. Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu tập trung khắc phục những nhiệm vụ còn chậm, chưa đạt yêu cầu, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến phát triển sản xuất, kinh doanh, thu ngân sách, đầu tư công, thu hút đầu tư ngoài ngân sách và cải cách hành chính.

Trên cơ sở kết quả thực hiện, Đảng ủy lãnh đạo UBND xã rà soát từng nhiệm vụ, chỉ tiêu; xác định rõ kết quả đã đạt, phần việc còn lại, những khó khăn, vướng mắc và khả năng hoàn thành trong những tháng cuối năm, làm cơ sở tập trung chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, chủ động xác định dư địa và gợi ý giải pháp tạo tăng trưởng trong quý IV, lựa chọn những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khả thi để tập trung thực hiện.

Ông Đoàn Công Hòa, Chủ tịch UBND xã Nam Thành cho biết, đến giữa tháng 11/2026, nhiều chỉ tiêu trên 6 lĩnh vực, từ kinh tế, văn hóa - xã hội, tài nguyên - môi trường đến xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đã đạt và vượt kế hoạch. Nổi bật, sản lượng lương thực ước tăng 3,18%; có 4/5 chỉ tiêu công nghiệp vượt kế hoạch; thu ngân sách đạt 28 tỷ đồng/18,2 tỷ đồng kế hoạch, bằng 160%; thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng, hoàn thành 100% kế hoạch. Đặc biệt, giải ngân đầu tư công của xã đứng thứ 4/124 xã, phường, đặc khu trong tỉnh.

1 góc xã Nam Thành

Trong khi đó, đối với mục tiêu tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 10%, Nam Thành dự báo có khả năng hoàn thành, nhưng cần chờ xác minh số liệu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm mới có thể kết luận chính xác.

Trước đó, Phòng Kinh tế đã rà soát dư địa trên tất cả các lĩnh vực. Kết quả, trong lĩnh vực nông nghiệp, địa phương có thêm khoảng 700 ha cây lâu năm như sầu riêng, cây ăn trái trồng trên đất lâm nghiệp. Ở lĩnh vực thương mại - dịch vụ, nguồn lao động tại địa phương tham gia các cơ sở may gia công và làm việc ngoài địa bàn cũng được xác định là một nguồn lực góp phần tạo thêm giá trị kinh tế.

Vườn sầu riêng ở Nam Thành

Nhưng trên tất cả, qua rà soát dư địa cũng như triển khai nhiệm vụ góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 10%, cả hệ thống chính trị xã Nam Thành đã bắt đầu làm quen với những công việc mới, tiếp cận những nhiệm vụ trước đây chưa từng đảm nhận. Đáng chú ý là nhiệm vụ rà soát quỹ đất, mặt bằng và các điều kiện có khả năng thu hút đầu tư; đối chiếu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các điều kiện pháp lý để xác định những dự án có khả năng triển khai. Từ đó, chủ động xúc tiến, mời gọi nhà đầu tư có năng lực, phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Sự chung sức này gợi nhớ quá trình 3 xã Sùng Nhơn, Đa Kai, Mê Pu (cũ) từng cùng nhau xây dựng nông thôn mới. Còn bây giờ, ở một vị thế khác sau sáp nhập, những nỗ lực ấy đang hướng đến mục tiêu lớn hơn, góp phần định hình tầm vóc xã Nam Thành.

Đèo Tà Pứa - Đường ĐT 717 nối xã Nam Thành với xã Đạ Hoai

Ông Đoàn Công Hòa, Chủ tịch UBND xã Nam Thành cho biết, ước tính năm 2026, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã đạt 10,05%, so với chỉ tiêu 9,29% tỉnh giao, đạt 108,2%.