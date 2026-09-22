'Nam thần VTV' mừng 25 năm gắn bó bên vợ, có cuộc sống đáng mơ ước trong biệt thự 3 mặt tiền đắt đỏ

Hồng Đăng là gương mặt nổi bật trong dàn nam chính của "vũ trụ" VFC, anh nổi tiếng với các bộ phim như: Nhật ký Vàng Anh, Giọt nước mắt rơi, Cầu vồng tình yêu, Tuổi thanh xuân, Zippo, mù tạt và em, Cả một đời ân oán, Người phán xử, Mê cung, Hướng dương ngược nắng... Với chiều cao 1m77 cùng gương mặt điển trai, Hồng Đăng không hề kém cạnh so với các tài tử màn ảnh xứ kim chi. Chính vì vậy, các đạo diễn thường tin tưởng trao cho Hồng Đăng những vai chính quan trọng của phim. VTV online cho hay.

Sau khi rút khỏi màn ảnh nhỏ một thời gian, cuộc sống hiện tại của diễn viên Hồng Đăng vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nếu trước đây tên tuổi anh gắn liền với hàng loạt bộ phim giờ vàng của VTV, thì hiện tại, nam diễn viên lựa chọn tập trung cho gia đình, những sở thích cá nhân và công việc kinh doanh.

Mới đây, thông tin trên Ngôi sao cho biết: Hồng Đăng mừng 25 năm gắn bó bên bà xã Anh Đào, từ khi làm bạn đến kết hôn. 'Dù còn nhiều chông gai, chúng ta vẫn là mảnh ghép của nhau. Cảm ơn em đã luôn bên anh', nam diễn viên tâm sự.

Hồng Đăng lấy vợ khi tuổi đời còn trẻ, anh và vợ quen nhau từ khi còn học cấp 3. Có lẽ “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” nên Hồng Đăng và bà xã đã trải qua quãng thời gian 8-9 năm yêu nhau với biết bao niềm vui, nỗi buồn cùng thử thách trước khi chính thức kết hôn. 24 tuổi, Hồng Đăng quyết định lập gia đình. Cặp đôi hiện có hai con xinh xắn, đồng thời sở hữu một biệt thự 5 tầng 3 mặt tiền đắt đỏ nằm ở trung tâm Hà Nội. Cả gia đình cũng đã gắn bó với căn nhà này hơn 10 năm.

Hơn 10 năm nay, Hồng Đăng cùng vợ con chủ yếu sống ở biệt thự 3 mặt tiền, 5 tầng này.

Khu vực phòng khách là nơi có diện tích lớn nhất, được vợ chồng Hồng Đăng sắm sửa rất nhiều đồ nội thất sang-xịn-mịn. Toàn bộ không gian được thiết kế theo phong cách hiện đại với gam màu nâu chủ đạo. Đặc biệt, nam diễn viên cho ốp trần gương để tạo độ sâu cho căn phòng này.

Phía bên trong biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại, trang nhã với nội thất tone ấm. Ngoài ra, căn nhà còn được tận dụng triệt để các khoảng không để đón ánh sáng tự nhiên. Do vậy, ngôi nhà lúc nào trông cũng lung linh, ngập nắng và nhìn cực kỳ ấm cúng.

Căn biệt thự của Hồng Đăng còn có hệ thống ánh sáng vô cùng hiện đại. Anh cùng vợ trồng thêm nhiều loại cây cảnh để trang trí bên trong nhà cũng như ngoài ban công.

Có thể nói, tông nâu chủ đạo của ngôi nhà kết hợp với màu xanh của cây cảnh giúp không gian sống của gia đình càng thêm sinh động và thân thiện hơn.

Phòng ăn sang trọng, ấm cúng với những bức tranh ấn tượng.

Từng góc được chăm chút tỉ mỉ, tạo ra nơi nghỉ ngơi, thư giãn thú vị cho cả gia đình.

Phòng ngủ của con gái Hồng Đăng với nội thất dễ thương.

Góc tủ quần áo ngập ánh sáng, thông thoáng.

Bàn học đôi kết hợp kệ sách và tủ decor đẹp mắt.