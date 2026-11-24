Mới đây, ca sĩ Sỹ Ben cập nhật hình ảnh mới trên trang cá nhân. Ở tuổi U60, nam ca sĩ vẫn bền bỉ đi hát để giữ nghề và có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Hình ảnh của anh khiến nhiều khán giả nhớ lại một thời băng đĩa Mưa bụi phủ sóng khắp các quán cà phê, tiệm băng nhạc. Sỹ Ben tên thật là Lợi Thọ Sanh, sinh năm 1967, người Việt gốc Hoa, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Trước khi ca hát, anh làm thợ tiện và đến với nghề khá tình cờ, từ một lần hát thay cho bạn tại nhà hàng.

Đầu thập niên 1990, Sỹ Ben hợp tác với Kim Lợi Studio và nhanh chóng trở thành ngôi sao ăn khách của loạt băng đĩa video Mưa bụi. Tên tuổi anh gắn liền với "Bến Thượng Hải", "Đời phù du", "Người đến từ Triều Châu", "999 đóa hoa hồng", "Lời cuối cho tình yêu", "Quân vương và thiếp", cùng những màn song ca với Tài Linh, Đình Văn, Ngọc Huyền, Tú Linh. Thời đỉnh cao, cát-xê của anh được cho là lên tới 2 cây vàng mỗi đêm diễn. Anh phát hành nhiều album như "Nụ hôn biệt ly", "Hình bóng áo cưới", "Giã từ em" (1999), "Bến mưa sa" (2002).

Hình ảnh đối lập của Sỹ Ben thời đỉnh cao và hiện tại. Ảnh: Tư liệu

Năm 2002, Sỹ Ben kết hôn và sang Mỹ định cư. Việc kinh doanh bất động sản thua lỗ cùng những lùm xùm nợ nần năm 2010 khiến anh rơi vào khủng hoảng, hôn nhân đổ vỡ và nam ca sĩ rút lui khỏi làng giải trí trong thời gian dài. Năm 2023, anh xuất hiện trở lại trước công chúng khi phải nhập viện điều trị tràn dịch màng phổi nặng, nhận được sự giúp đỡ từ nhiều đồng nghiệp.

Sỹ Ben gầy gò trong thời gian điều trị bệnh. Ảnh: Tư liệu

Theo thông tin báo chí đăng năm 2025, Sỹ Ben sống một mình trong căn phòng trọ khoảng 10 m2 tại TP.HCM và từng chạy xe ôm để mưu sinh. Hiện tại, dù sức khỏe còn yếu, anh vẫn thỉnh thoảng nhận lời hát ở các đêm nhạc nhỏ để trang trải cuộc sống và giữ lửa nghề, nhận được nhiều tình cảm thương mến từ lớp khán giả từng gắn bó với dòng nhạc Hoa lời Việt. Từ cát-xê 2 cây vàng một đêm đến cuộc sống bần hàn tuổi U60, hành trình của Sỹ Ben gợi nhớ về một thời hoàng kim của nhạc Hoa lời Việt và sự thăng trầm của nghề ca hát.