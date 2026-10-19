Nam thần tượng Kpop bị tấn công bằng 462 bài viết ác ý, SM Entertainment tuyên bố xử lý đến cùng

Theo MyDaily, ngày 19/10, SM Entertainment chính thức phát đi thông báo về các biện pháp pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi và danh dự của Jisung - thành viên nhóm nhạc NCT.

Công ty cho biết đã tiến hành khởi kiện những cá nhân liên tục đăng tải nội dung mang tính xúc phạm, bôi nhọ nam thần tượng trên các nền tảng mạng xã hội như X (trước đây là Twitter) và YouTube.

SM Entertainment thông báo về các biện pháp pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi và danh dự của Jisung - thành viên nhóm nhạc NCT.

Đáng chú ý, một trong những vụ kiện đã có phán quyết sơ thẩm. Theo SM Entertainment, tòa án xác định bị cáo có hành vi vi phạm Luật Mạng thông tin và truyền thông liên quan đến tội phỉ báng danh dự, đồng thời phạm tội xúc phạm người khác.

Người này bị tuyên phạt 5 triệu won (khoảng 90 triệu đồng). Tòa án cũng xem xét việc bị cáo liên tục thực hiện hành vi vi phạm trong thời gian dài, bắt đầu từ năm 2022. Tuy nhiên, phán quyết hiện chưa có hiệu lực cuối cùng do bị cáo đã nộp đơn kháng cáo. Vụ án đang chờ phán quyết của tòa án cấp phúc thẩm.

Không dừng lại ở đó, SM Entertainment còn tiết lộ đang tiến hành những biện pháp pháp lý khác nhằm xử lý các hành vi xâm phạm quyền lợi của Jisung.

Theo công ty, một số cá nhân bị cáo buộc có hành vi khiến nam thần tượng cảm thấy sợ hãi hoặc bất an đã bị tố cáo với các cáo buộc liên quan đến vi phạm Luật Mạng thông tin và truyền thông, Luật Phòng chống hành vi theo dõi, quấy rối và Luật Xử phạt tội phạm bạo lực tình dục.

Đặc biệt, SM Entertainment xác nhận đã nộp đơn tố cáo một cá nhân bị cáo buộc viết và phát tán tới 462 bài đăng ác ý nhắm vào Jisung trên mạng xã hội. Người này đang bị điều tra với các cáo buộc liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về thông tin truyền thông, xúc phạm và đe dọa. Cơ quan cảnh sát hiện tiếp tục làm rõ vụ việc.

Trong thông báo chính thức, SM Entertainment nhấn mạnh công ty đang liên tục thu thập bằng chứng về những hành vi phát tán thông tin sai sự thật, phỉ báng, xúc phạm và công kích cá nhân trên các nền tảng như X, YouTube và SpinsPin.

Đại diện công ty tuyên bố: "Chúng tôi sẽ xử lý theo nguyên tắc không khoan nhượng, không thỏa thuận hòa giải hay xem xét giảm nhẹ cho các hành vi vi phạm".

SM Entertainment cũng khẳng định sẽ không bỏ qua những trường hợp tiếp tục tấn công nghệ sĩ ngay cả khi đã bị xử lý hoặc nhận phán quyết từ tòa án.

"Đặc biệt, đối với những cá nhân tiếp tục xâm phạm quyền lợi của nghệ sĩ sau khi đã bị xử lý pháp lý hoặc nhận phán quyết, chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ các hành vi vi phạm tiếp theo và tiến hành khởi kiện bổ sung", công ty cho biết.

SM Entertainment cũng khẳng định sẽ không bỏ qua những trường hợp tiếp tục tấn công nghệ sĩ.

Phía SM nhấn mạnh sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý có thể, bao gồm yêu cầu xử lý hình sự, cho đến khi các hành vi gây hại hoàn toàn chấm dứt. Bên cạnh đó, công ty gửi lời cảm ơn người hâm mộ vì đã kiên nhẫn chờ đợi thông tin trong thời gian dài. SM giải thích rằng việc không thể công bố chi tiết tiến trình các vụ kiện trước đây nhằm tránh ảnh hưởng đến hoạt động điều tra và xét xử.

Cuối thông báo, SM Entertainment tái khẳng định cam kết tiếp tục bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nghệ sĩ trực thuộc công ty, đồng thời mong nhận được sự quan tâm và hợp tác từ cộng đồng người hâm mộ.

Động thái pháp lý mới nhất của SM Entertainment một lần nữa cho thấy vấn đề bình luận ác ý và quấy rối nghệ sĩ trên mạng xã hội vẫn là thách thức đáng chú ý trong ngành giải trí Hàn Quốc. Với trường hợp của Jisung, công ty quản lý khẳng định sẽ theo đuổi các vụ việc đến cùng thay vì chấp nhận hòa giải với những cá nhân có hành vi vi phạm.