Nam thần phim giờ vàng VTV sống trong biệt thự 5 tầng, 3 mặt tiền giữa Hà Nội, vừa kỷ niệm 25 năm bên vợ

Hồng Đăng từng là một trong những nam diễn viên quen mặt nhất của phim truyền hình phía Bắc. Anh ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim như Cầu vồng tình yêu, Tuổi thanh xuân, Zippo, Mù tạt và em, Người phán xử, Mê cung, Hướng dương ngược nắng...

Sau thời gian không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh nhỏ, cuộc sống của nam diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm. Hiện anh dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, những sở thích cá nhân và công việc kinh doanh.

Mới đây, Hồng Đăng gây chú ý khi đánh dấu 25 năm gắn bó với bà xã Anh Đào, tính từ những năm tháng quen biết, yêu nhau đến khi trở thành vợ chồng.

Hai người quen nhau từ thời học sinh, sau đó trải qua khoảng 8-9 năm yêu trước khi kết hôn. Hồng Đăng lập gia đình khi 24 tuổi. Đến nay, vợ chồng nam diễn viên có hai con gái.

Hồng Đăng và vợ kỷ niệm 25 năm đồng hành bên nhau - Ảnh: FBNV

Căn nhà 5 tầng, 3 mặt tiền giữa Hà Nội

Không chỉ chuyện tình kéo dài hơn hai thập kỷ, không gian sống của gia đình Hồng Đăng cũng từng nhiều lần thu hút sự chú ý.

Gia đình nam diễn viên sống trong căn nhà 5 tầng, có 3 mặt tiền tại Hà Nội. Đây đã là tổ ấm của cả gia đình trong hơn 10 năm.

Không gian bên trong được thiết kế theo phong cách hiện đại, sử dụng những gam màu ấm làm chủ đạo.

Phòng khách có diện tích khá lớn và được đầu tư nhiều đồ nội thất. Một trong những điểm đáng chú ý là phần trần sử dụng vật liệu phản chiếu, giúp tạo cảm giác không gian có chiều sâu hơn.

Ngôi nhà cũng tận dụng các khoảng mở để lấy ánh sáng tự nhiên. Những khung cửa lớn kết hợp hệ thống chiếu sáng khiến không gian bên trong luôn sáng và thoáng.

Bên cạnh nội thất, cây xanh xuất hiện ở nhiều vị trí trong nhà và ngoài ban công. Sắc xanh của cây cối kết hợp với tông nâu của nội thất tạo cảm giác gần gũi, ấm cúng.

Khu vực phòng ăn được bố trí rộng rãi với bàn ăn lớn dành cho cả gia đình. Tranh trang trí và hệ thống đèn được sử dụng để tạo điểm nhấn.

Anh Đào thường xuyên đồng hành cùng chồng trong cuộc sống - Ảnh: FBNV

Không gian riêng của hai con gái được chăm chút

Vợ chồng Hồng Đăng cũng dành nhiều tâm huyết cho không gian của các con.

Phòng ngủ của hai con được thiết kế với màu sắc nhẹ nhàng, phù hợp với độ tuổi. Bàn học đôi kết hợp kệ sách và các ngăn lưu trữ giúp tận dụng diện tích.

Một số khu vực khác trong nhà được bố trí thành góc nghỉ ngơi, đọc sách hoặc thư giãn. Nhờ có lợi thế nhiều mặt thoáng, ánh sáng tự nhiên có thể đi vào nhiều khu vực trong ngày.

Hồng Đăng từng là gương mặt quen thuộc của hàng loạt bộ phim giờ vàng VTV - Ảnh: FBNV

Sau hơn 10 năm sinh sống, vợ chồng nam diễn viên vẫn thường xuyên chăm chút, thay đổi những góc nhỏ trong nhà để phù hợp với nhu cầu của gia đình.

Ở thời điểm hiện tại, Hồng Đăng ít xuất hiện trên màn ảnh hơn trước. Thay vào đó, những chia sẻ của anh chủ yếu xoay quanh gia đình, công việc riêng và các sở thích cá nhân.

Sau 25 năm từ những ngày đầu quen biết, Hồng Đăng và Anh Đào hiện có hai con gái và tổ ấm đã gắn bó hơn một thập kỷ. Căn nhà 5 tầng, 3 mặt tiền cũng là nơi lưu giữ nhiều dấu mốc của gia đình nam diễn viên.