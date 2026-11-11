Nam thần một thời Ngô Ngạn Tổ gây sốt với ảnh đời thường ở tuổi 52

Ngô Ngạn Tổ là một trong những nam diễn viên từng được mệnh danh là nam thần của màn ảnh Hoa ngữ nhờ ngoại hình điển trai, phong trần cùng khí chất cuốn hút. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, tài tử sinh năm 1974 vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là những khoảnh khắc đời thường mới đây tại Thành Đô (Trung Quốc).

Mới đây, hình ảnh Ngô Ngạn Tổ xuất hiện trên đường phố Thành Đô nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Nam diễn viên được bắt gặp trong trạng thái mặt mộc, thoải mái ngồi tại một quán ăn bình dân và thưởng thức món mì cay.

Không đeo khẩu trang, không có vệ sĩ đi cùng hay bất kỳ sự sắp xếp đặc biệt nào, nam diễn viên đình đám tự nhiên tận hưởng bữa ăn như bao thực khách khác.

Ngô Ngạn Tổ thoải mái tận hưởng món ăn ở nơi công cộng. (Ảnh từ Sohu)

Đáng chú ý, khi một cô gái nhận ra và ngỏ ý muốn chụp ảnh chung, Ngô Ngạn Tổ vui vẻ đặt đũa xuống, đứng dậy và chủ động cúi người để phù hợp với góc chụp của đối phương. Thái độ thân thiện, gần gũi của nam diễn viên khiến nhiều người thích thú.

Những hình ảnh được ghi lại bằng camera thường cũng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Ở tuổi 52, Ngô Ngạn Tổ không ngần ngại xuất hiện trước ống kính với diện mạo tự nhiên, để lộ những dấu hiệu tuổi tác.

Theo những hình ảnh được chia sẻ, thời gian gần đây, Ngô Ngạn Tổ dành nhiều thời gian tại Thành Đô và thường xuyên xuất hiện ở những địa điểm công cộng. Nam diễn viên từng được bắt gặp dạo phố tại khu thương mại, ghé quán cà phê, tham quan chợ và thưởng thức các món ăn địa phương.

Trước đó, ngày 5/11, Ngô Ngạn Tổ còn chia sẻ video tập thể dục tại một công viên ở Thành Đô. Anh sử dụng những thiết bị thể thao công cộng, tập động tác ép chân và kéo giãn cơ thể bên cạnh những người dân đang rèn luyện sức khỏe. Nam diễn viên hài hước cho biết bản thân đã bước sang tuổi 52 và đến độ tuổi thường xuyên ra công viên tập thể dục.

Những khoảnh khắc giản dị này khiến khán giả nhớ lại hình ảnh Ngô Ngạn Tổ thời trẻ. Nếu trước đây, nam diễn viên thường xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, lịch lãm tại các sự kiện, hiện tại anh lại ghi điểm bởi phong thái thoải mái, không ngại để lộ diện mạo thật trước công chúng.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước hình ảnh đời thường của tài tử. Không ít người nhận xét Ngô Ngạn Tổ vẫn giữ được đường nét gương mặt cuốn hút ở tuổi 52, dù đã xuất hiện tóc bạc và những nếp nhăn tự nhiên. Sự thân thiện, gần gũi khi tiếp xúc với người hâm mộ cũng là điểm cộng giúp anh nhận được nhiều thiện cảm.

Ngô Ngạn Tổ được nhận xét có thái độ thân thiện với khán giả. (Ảnh từ Sohu)

Từ một nam thần từng khiến màn ảnh Hoa ngữ say đắm, Ngô Ngạn Tổ hiện tại vẫn thu hút sự chú ý theo cách rất riêng. Không cần hình ảnh hào nhoáng hay những bộ ảnh được chỉnh sửa cầu kỳ, những khoảnh khắc ăn uống, tập thể dục và trò chuyện với người qua đường cũng đủ khiến tên tuổi anh được nhắc đến rộng rãi.